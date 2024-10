La actriz Tania Falquez, famosa por interpretar personajes en producciones como, ‘Tentaciones’, ‘La viuda de Blanco’, ‘La mujer en el espejo’, entre otras, despareció un tiempo la pantalla chica por la muerte de su esposo, el actor costarricense José Luis Paniagua.

El recordado actor, falleció el 6 de mayo de 2013 a causa de complicaciones médicas provocadas por un cáncer de estómago, dejando una huella en el corazón de Falquez y del mundo del entretenimiento.

En entrevista con el diario ‘La opinión’, de Cucúta, indicó: “Ha sido muy duro, José Luis fue el amor más grande que tuve, un regalo de la vida, también fue un regalo el que yo hubiese podido acompañarlo hasta el último momento, es una cosa bellísima, que nos toca a algunas personas”.

La artista también señaló que no se ha quitado la argolla de matrimonio, aunque no está cerrada al amor. “De pronto me enamore otra vez, no veo por qué no. De pronto tenga un hijo sin pareja, de pronto me dedique al servicio, lo que sí está claro es que un proceso de estos nos deja abiertos al amor, no nos cierra. Llevaré la argolla de matrimonio hasta que muera”.

¿Qué pasó con Tania Falquez?

Falquez de 56 años, nació en New York City, EE.UU, el 6 de agosto de 1968 y, después de una nefrectomía parcial exitosa, renació en Barranquilla, ciudad de sus padres, el 22 de julio de 2024, lugar donde recide actualmente, así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram.

La artista ahora se dedica a la fotografía y a tomar cursos de escritura en Barranquilla. No se ha retirado de la actuación, pues hace poco decidió salir en la serie ‘La sustituta’, del canal RCN.

