Una vez el tema salió a la luz de parte del abogado Abelardo de la Espriella, el periódico El Tiempo, donde ‘Matador’ publica sus caricaturas a diario, aseguró que recién se había enterado de lo ocurrido y tomó la decisión de suspender al trabajador para que esclarezca los hechos.

¿Qué pasó con ‘Matador’ y por qué lo sacaron de El Tiempo?

Los señalamientos que recaen sobre ‘Matador’ tiene que ver con una denuncia por violencia de género de su actual esposa en 2013, año en el que el caricaturista la agredió al encontrarse en estado de embriaguez. La mujer decidió demandarlo para tomar distancia de él y que recibiera ayuda por su problema de alcohol.

Al respecto, González habló en Caracol Radio y dio sus sensaciones cuando se enteró que El Tiempo tomó la decisión de suspenderlo: “Es un golpe duro. Cuando vi el comunicado sentí como si me hubieran entregado a los lobos porque no fui escuchado ni siquiera por el director. Es más, yo iba a renunciar el lunes, me iba a apartar del periódico, pero cuando vi lo de ayer sentí decepción y tristeza”.

De igual manera, ‘Matador’ reconoció su error en la emisora, se excusó nuevamente con su pareja y dio sus razones por las que actuó de esa forma agresiva y denigrante: “Debo pedirle perdón a mi esposa, ya hace 10 años lo hice. Ella me ha defendido a capa y espada, me ha soportado mis errores. Fui un idiota por mi adicción al alcohol, eso es terrible. Fue una mala noche de tragos, donde me enloquecí y lo guardo en un cajón de la vergüenza. Yo sabía por los enemigos que tengo que este día iba a llegar, me he disculpado con mi esposa y es por ella que estoy acá”.

Además, el caricaturista contó en la cadena radial cómo ha asumido toda esta situación y lo complejo que ha sido dentro de su familia: “Es una oportunidad de liberarme y contarle a la gente que eso sí pasó, que obviamente me equivoqué, me quito un peso de encima y uno piensa que en cualquier momento van a llegar por mí. Lo más difícil ha sido contarle a mis hijos, que su papá en una noche de locura fue un monstruo, pero de todas maneras hay que afrontarlo”.

¿En qué quedó la denuncia penal de la esposa de ‘Matador’?

Finalmente, González dio detalles en el citado medio de lo que sucedió con el proceso judicial cuando su esposa fue a demandarlo ante las autoridades: “Esa denuncia llegó a conciliación, yo fui detenido y estuve 16 horas en una calabozo. Ella en la acción judicial dice que no quiere hacerme daño y pide que yo busque ayuda para mi alcoholismo, ella me salvó a mí. Dejar el alcohol no es fácil, llevo cinco años en esto”.