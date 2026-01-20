Un decreto expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública formalizó la eliminación de una prima de servicios que recibían los congresistas y que representaba ingresos mensuales por $ 16’914.540. La decisión del Gobierno Nacional dejó sin efecto un beneficio que estaba vigente desde 2013.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: A congresistas les cortaron pago de $ 16 millones que recibían y Petro hizo público decreto)

En términos prácticos, el nuevo decreto deroga la norma adoptada durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se creó una prima especial de servicios para reemplazar otra relacionada con gastos de salud, localización y vivienda. Con esta medida, el Ejecutivo desmonta un componente salarial que durante más de una década hizo parte de los ingresos de los legisladores.

La reacción desde el Congreso no tardó. El presidente del Senado, Lidio García, cuestionó duramente la decisión y la calificó como un “castigo político” contra una rama del poder público que, según dijo, decidió actuar de manera independiente frente al Ejecutivo.

Lee También

García recordó que el propio Gustavo Petro, hoy presidente de la República y firmante del decreto, recibió esa prima durante casi 20 años cuando fue congresista, sin manifestar reparos en su momento.

“Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona”, afirmó el presidente del Senado.

Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona. Por eso este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que… — Lidio Garcia Turbay (@Lidiosenado) January 20, 2026

Presidente del Senado cuestiona redución de pagos

En su declaración, García fue más allá y aseguró que la eliminación del beneficio no responde a una política de austeridad, sino a una señal política dirigida al Legislativo.

“Este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo”, sostuvo.

Pese a las críticas, el presidente del Senado dejó claro que el Congreso acatará la decisión, al señalar que respeta el Estado de Derecho. No obstante, advirtió que la autonomía del Legislativo no está en discusión.

“La independencia del Congreso no se negocia ni se castiga. Seguiremos legislando y ejerciendo control. Eso es democracia, y nosotros somos demócratas”, concluyó García.

La eliminación de la prima abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y el Congreso, en medio de un ambiente político marcado por choques constantes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.