Este 16 de enero de 2026 se registró un ataque con explosivos contra tropas del Ejército Nacional en la vereda Palmeras, municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

La acción armada fue perpetrada mediante el uso de drones cargados con explosivos, los cuales impactaron a un pelotón del Batallón de Despliegue Rápido N.° 9.

Las autoridades militares, según informó Semana, atribuyeron este hecho al Frente Juan Fernando Porras Martínez, una estructura del Eln con presencia en la región del Catatumbo, señalada de planear y ejecutar la ofensiva mediante el uso de tecnología no tripulada adaptada para fines bélicos.

#ComunicaciónOficial | El Comando de @Ejercito_Div2 informa a la opinión pública que: 1.Hoy, 16 de enero de 2026, en el marco de despliegue de operaciones militares, tropas de Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 fueron objeto de un ataque indiscriminado con drones equipados con… pic.twitter.com/JFtfNnC9EN — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) January 17, 2026

Identifican al sodado que murió tras ataque con drones en Tibú

Como consecuencia del ataque, murió el soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, oriundo de Palmira, Valle del Cauca. Además, cuatro militares resultaron heridos, entre ellos dos suboficiales y dos soldados, que sufrieron lesiones por esquirlas y fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica especializada.

Este ataque se suma a la grave situación de orden público que enfrenta el Catatumbo, una zona afectada por la confrontación entre grupos armados ilegales y la fuerza pública. La persistencia de estos hechos violentos ha generado desplazamientos forzados, afectaciones a la población civil y un aumento de los riesgos para las comunidades y las autoridades en el territorio.

