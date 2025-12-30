Un evento trágico enlutó la zona rural del municipio de Yarumal, Antioquia, donde un accidente militar cobró la vida de un soldado e hirió a dos más durante un entrenamiento la noche del 29 de diciembre de 2025. Según el informe enviado por la Septima División del Ejército Nacional, este suceso destaca la infalibilidad de los protocolos de seguridad y la pronta respuesta institucional para investigar las causas del incidente.

Los soldados, pertenecientes al Batallón de Artillería de Campaña N.° 10, estaban haciendo una actividad de instrucción en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 4 cuando una falla en una pieza de artillería provocó severas heridas en ellos. Este grave incidente activó de inmediato los protocolos de evacuación y atención médica. “La capacidad logística y la coordinación rápida en esta situación de emergencia demostró la preparación del Ejército para manejar situaciones de crisis en áreas rurales”, detalló la periodista.

Tras el incidente, una comisión inspectora fue despachada al lugar del suceso para evaluar detalladamente las circunstancias de tiempo, modo, y lugar del accidente. Con ello, se buscarán identificar responsabilidades y prevenir incidentes similares en el futuro. Al mismo tiempo, un equipo interdisciplinario de acompañamiento psicosocial fue activado para apoyar a las familias del soldado fallecido y a los militares heridos.

El trágico accidente tomó la vida del soldado profesional Édgar Andrés Camargo Iguarán, quien llegó sin signos vitales al hospital local de Yarumal debido a la severidad de sus heridas. En una muestra de apoyo y solidaridad, la Fuerza Aeroespacial Colombiana movilizó a los dos uniformados restantes, que se encontraban en estado estable pero con necesidad de cuidados especializados, al centro médico en Rionegro.

Este lamentable hecho resalta los riesgos inherentes a las operaciones militares y al manejo de equipos de artillería. Fuentes complementarias confirman que el accidente fue ocasionado por un mal funcionamiento durante una rutinaria sesión de reentrenamiento. Sin embargo, también es necesario mencionar que Yarumal ha sido escenario de operaciones contra grupos armados ilegales.

Se espera que, con los resultados de la investigación hecha por la comisión inspectora, se puedan esclarecer las causas y tomar medidas para asegurar tanto el bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas como el fortalecimiento de sus protocolos de seguridad.

