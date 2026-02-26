La incertidumbre entre los millones de usuarios de Bancolombia continúa este jueves, pero el banco ha querido dar un parte de avances. En su tercera actualización informativa del día, la entidad aseguró que, aunque el proceso de estabilización de sus plataformas digitales tras el cambio de servidores sigue en marcha, ya hay una lista clara de servicios habilitados para que los colombianos no se queden “varados”.

¿Qué se puede hacer en la App y cajeros?

Según el reporte oficial de la entidad, los usuarios ya tienen margen de maniobra para mover su dinero a través de la aplicación Mi Bancolombia, aunque con ciertas condiciones. Por ahora, es posible realizar transferencias a cuentas inscritas y no inscritas, una de las funciones más críticas para el comercio diario.

En cuanto al efectivo, el banco confirmó que los cajeros electrónicos y corresponsales bancarios están operando. Así mismo, las compras con tarjetas débito y crédito (tanto físicas como virtuales) están funcionando, pero ojo al dato: si el pago es sin contacto, el tope es de 300.000 pesos. Si su compra supera ese valor, deberá insertar la tarjeta y usar el chip en el datáfono.

Trámites en sucursales físicas

Para quienes prefieren o necesitan ir directamente a las oficinas, Bancolombia habilitó los siguientes servicios por ventanilla:

Pagos: se reciben cheques en ventanilla. Consignaciones: Tanto en cheque como en efectivo.

Retiros: los usuarios pueden sacar dinero de sus cuentas de ahorros y corrientes.

Pagos por ventanilla: reclamar giros o pagos pendientes en efectivo ya es posible.

El banco reiteró que sus canales de atención están en “máxima prioridad” para acompañar a los clientes que han tenido dificultades desde el inicio de la contingencia el pasado fin de semana. Aunque la App no está al 100% de su capacidad (servicios como bolsillos o visualización de inversiones siguen en vilo), este tercer comunicado muestra una luz al final del túnel para la operación bancaria más grande del país.

Se espera que en las próximas horas se dé el anuncio definitivo de la restauración total del sistema, justo antes de que inicie el “corre-corre” de los pagos de nómina de fin de mes.

