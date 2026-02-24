Así como hay rebajas del 70 % en Carulla y Éxito en Colombia, Unicentro sorprendió al anunciar una serie de ofertas con varias tiendas reconocidas involucradas en el proceso.

Sigue a PULZO en Discover

Del 3 al 16 de marzo llega la primera edición de UF! Unifest 2026. Durante dos semanas, el centro comercial reunirá 34 marcas reconocidas que ofrecerán descuentos entre el 10 % y el 50 %, disponibles exclusivamente en sus ‘stands’ dentro del complejo.

Una estrategia comercial creada para dinamizar las ventas en un momento determinante del calendario económico, cuando el comercio busca reactivar la oferta y la demanda tras la temporada de fin de año y anticipar los ciclos de consumo del primer semestre.

En un contexto en el que el sector ‘retail’ prioriza tácticas de rotación de inventario, atracción de tráfico y fortalecimiento del gasto de los hogares, el festival se plantea como una plataforma de impulso comercial directo. Participarán marcas de moda, belleza, hogar, salud, entre otras, que ven en esta vitrina una oportunidad para incrementar visibilidad, conversión y posicionamiento en un entorno de alto flujo.

Lee También

“En el marco de los 50 años de Unicentro Bogotá, UF! Unifest refleja nuestro compromiso con la construcción de país, generando oportunidades para el sector, visibilidad para las marcas y experiencias que conectan con las personas”, afirmó Camilo Ángel Moreno, Gerente general de Unicentro Bogotá.

El centro comercial cuenta con más de 300 marcas activas y un tráfico promedio diario cercano a 60.000 visitantes, consolidándose como un actor relevante dentro del ecosistema ‘retail’ capitalino y como termómetro del comportamiento del consumo urbano. La última edición de Unifest del 2025, recibió más de un millón de visitantes que evidencian la capacidad del evento para satisfacer necesidades, activar transacciones y acelerar decisiones de compra.

Uf Unifest estará abierto en el horario habitual del complejo, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m., en espacios diseñados para potenciar la experiencia del visitante y favorecer la interacción directa entre marcas y consumidores, un factor clave para el comercio físico en escenarios de alta competencia omnicanal.

¿Qué marcas tienen descuentos en Unicentro durante marzo?

Para Ellas

Droguería Rosas

Zepia

Ocean Blue

FDS

New Era

oBoticario

Pepe Ganga

Natura

Galeazzi

Croma House

Zephir

Loccitane

FXA

Thermos

Medipiel

Viajes El Corte Inglés

Yale

Juliana Sánchez

Extur

Bacatá

Lucero Hofmann

Scarlett

Hush Puppies

Dermatodo

Medicare

Explora

Trementina

Samsonite

Clonhadas

Marini Star

Carolina Salazar

Arturo Calle

Bella Piel

¿Cómo aprovechar descuentos al comprar en Colombia?

Aprovechar los descuentos en Colombia requiere una combinación de planificación estratégica y el uso de herramientas digitales. En 2026, el mercado colombiano ha consolidado fechas de descuentos masivos que permiten ahorros significativos, siempre que se sigan pautas de seguridad y comparación de precios.

Calendario de jornadas masivas

Black Friday y Ciberlunes: estas son las fechas más esperadas. El próximo Black Friday principal será el 27 de noviembre de 2026, aunque suelen realizarse versiones previas a finales de mayo. El Ciberlunes generalmente ocurre el lunes siguiente a estas fechas, enfocado en comercio electrónico.

estas son las fechas más esperadas. El próximo Black Friday principal será el 27 de noviembre de 2026, aunque suelen realizarse versiones previas a finales de mayo. El Ciberlunes generalmente ocurre el lunes siguiente a estas fechas, enfocado en comercio electrónico. Días sin IVA: aunque dependen de la legislación vigente, son jornadas donde se descuenta el 19 % del impuesto en categorías como electrodomésticos, ropa y tecnología.

aunque dependen de la legislación vigente, son jornadas donde se descuenta el 19 % del impuesto en categorías como electrodomésticos, ropa y tecnología. Temporadas de ‘primatón’: tradicionalmente celebradas a finales de junio para coincidir con el pago de la prima de servicios, muchos comercios ofrecen rebajas agresivas en artículos para el hogar.

Para maximizar el beneficio, es vital inscribirse en los programas de lealtad de grandes cadenas (como Puntos Cencosud o Puntos Colombia), ya que ofrecen precios diferenciales y cupones personalizados. Asimismo, verifique los beneficios de su entidad bancaria; durante 2026, varios bancos del Grupo Aval e Itaú han lanzado campañas de 0 % de interés en compras diferidas a cuotas, permitiendo adquirir bienes costosos sin sobrecostos financieros.

Antes de comprar, utilice comparadores de precios y desconfíe de ofertas que parezcan irreales. La Secretaría de Hacienda y organismos de consumo recomiendan verificar que el sitio web sea seguro (busque el candado en la dirección) para evitar fraudes en temporadas de alta demanda.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.