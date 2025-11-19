Anderson Santiago Pinzón Pedraza, de 18 años, fue detenido en Bogotá el pasado 16 de noviembre como principal sospechoso en el caso del asesinato de Harold Aroca, un menor de tan solo 16 años. El cuerpo de Aroca fue encontrado torturado y sin vida en un bosque del barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, el pasado 10 de agosto 2025. Pinzón Pedraza, mecánico de motos de profesión, fue acusado de homicidio agravado, tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas, según informó El Tiempo.

Las indagaciones se han enfocado en chats y fotografías que han resultado cruciales para identificar a los perpetradores del brutal crimen. En un video menos de un minuto, grabado el 5 de agosto a las 3:30 p. m. se puede apreciar a Harold Aroca rodeado por cuatro individuos en Los Laches. La Policía ya ha conseguido identificar a los sujetos presentes en el video, de acuerdo con el impreso.

Un chat anónimo ha arrojado más luz a la investigación. En este, se mencionan a Pinzón Pedraza y otros tres jóvenes, identificados como Víctor, Yeferson y Haizack, junto a una serie de fotografías que se cree son de los presuntos implicados. “La Fiscalía investiga si estas tres personas también participaron en el asesinato y si son los mismos que aparecen en el video”, ratificó el periódico.

En redes sociales se han difundido fotografías de Pinzón Pedraza posando con un revólver, lo que añade más evidencia a su posible implicación en el crimen. En una de las imágenes, fechada en julio de este año, se observa a Pinzón Pedraza con un arma de fuego y una botella de cerveza, acompañado por un hombre identificado como Diego Mesa. El nombre de Mesa fue de especial interés para las autoridades, ya que fue asesinado tres días antes en una cigarrería del mismo barrio, según el citado diario.

Una de las líneas de investigación apunta a que Harold Aroca haya sido testigo del asesinato de Mesa y que quizás este evento esté conectado con su posterior muerte. Para agregar desconcierto al caso, se investiga la posible relación de Diego Mesa con la banda delincuencial ‘Los Parejo’, conocidos por controlar las actividades de tráfico de estupefacientes y sicariato en Santa Fe y La Candelaria, de acuerdo con el rotativo.

