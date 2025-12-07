La investigación por la muerte de dos menores en el norte de Bogotá tomó un rumbo distinto después de que la Fiscalía rastreara la ruta del paquete de frambuesas con talio. Los agentes acudieron a un edificio cerca del parque de la 93, donde buscaban confirmar la información entregada por el domiciliario que llevó el encargo el 3 de abril. El hombre recordó la entrega y la vinculó con un apartamento del sector.

El trabajador también mencionó un hecho que llamó la atención de los investigadores: antes de llegar al edificio, recibió una comunicación que no le pareció habitual. Una fuente del caso le dijo a El Tiempo: “Entre las llamadas que recibió para hacer la entrega de las frambuesas hay una que provino de un teléfono que se habría usado desde Argentina, país que aparece entre los movimientos migratorios recientes de la señora Zulma Guzmán Castro”.

Este detalle coincidió con mensajes que comenzaron a circular después de conocerse la orden de captura internacional contra Guzmán Castro. En esos textos, atribuidos a la empresaria, ella niega cualquier vínculo con el crimen, reconoce una relación extramatrimonial con Juan De Bedout y menciona viajes a Argentina. El Tiempo añadió que ese destino aparece tanto antes como después del doble homicidio en sus registros migratorios, junto con Brasil, España y el Reino Unido.

En otra parte de la investigación, la diligencia en el edificio de la 93 fue atendida por un hombre que afirmó conocer a la empresaria y comentó que allí se ofrecen “servicios de guía espiritual y mentalismo”. La Fiscalía, según narró el medio, pidió autorización para revisar llamadas y mensajes de personas que frecuentaban el lugar. Además, El Tiempo estableció que ya hay evidencia de varias compras de frambuesas congeladas hechas por Guzmán Castro, incluidas adquisiciones del 25 y 26 de marzo, y registros en video del domiciliario entregando el paquete el 3 de abril.

El abogado de la familia De Bedout, Fabio Humar, confirmó a CityTV los datos revelados por el diario sobre el domiciliario y el edificio. Según añadió el medio, los análisis clínicos iniciales demostraron la presencia de talio, un metal sin olor, sabor ni color, cuya detección resulta especialmente compleja.

