Este 3 de septiembre se conocieron fotos de cómo vive ‘Epa Colombia’ en su celda en la Escuela de Carabineros (Bogotá), dejando observar que, al contrario de lo que muchos creerían, este espacio está muy bien dotado de muchos servicios, que pueden ser tomados hasta como un lujo para alguien que está pagando una condena.

De hecho, las imágenes se lograron obtener gracias a un operativo de registro y control en este centro, donde justamente le incautaron el celular a Daneidy Barrera, el cual está prohibido para los ciudadanos que están privados de la libertad. El dispositivo fue decomisado junto a dos teléfonos más que estaban ocultos por otras personas.

Gracias al registro de esa inspección se observa que la habitación de ‘Epa Colombia’ y la de otras reclusas cuentan con camas dobles, televisores, neveras, anaqueles para alimentos, enseres para cocina, comida en paquetes, platos, vasos, ambientadores, peluches y otras comodidades que no suelen ser comunes en otros centros carcelarios.

Claramente, se trata de una diferencia abismal si se compara con la celda que tenía Barrera en la cárcel del Buen Pastor, ya que allí el espacio era bastante reducido, contaba con una cama sencilla y un colchón delgado. Además, había una banca en la que podía poner libros, y un estante en el que era posible colocar varios de sus objetos personales.

¿Por qué fue trasladada ‘Epa Colombia’ a la Escuela de Carabineros (Bogotá)?

En un giro que generó sorpresa, la empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, fue trasladada desde la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros (Bogotá). Según explicó a la emisora La Kalle su abogado, Francisco Bernate, esta decisión se tomó para permitir que la ‘influencer’ pueda reunirse con su hija y su familia más a menudo. En centro carcelario, las visitas de su hija estaban limitadas a los miércoles, y no de forma constante, lo cual complicaba la situación familiar.

De acuerdo con Bernate, la reclusión en la guarnición militar le ofrecería a Barrera un ambiente de mayor tranquilidad, lo que podría tener un impacto positivo en su salud física y emocional. Esta nueva medida se presenta como un alivio para la empresaria, con el fin de garantizar su bienestar y sus derechos como madre, priorizando su recuperación integral.

¿Cuántos años debe estar ‘Epa Colombia’ en la cárcel?

La condena de Daneidy Barrera, ha sido un tema de gran debate público en el país. La Corte Suprema de Justicia dictaminó que ‘Epa Colombia’ deberá cumplir una pena de 5 años y 2 meses de prisión por los actos de vandalismo cometidos en 2019. Aparte de la privación de libertad, la condena incluye una considerable sanción económica: una multa de 492,24 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este fallo no solo subraya la gravedad de sus acciones, sino que también establece un precedente significativo en la legislación colombiana contra el vandalismo digital y público.

El fallo judicial le prohíbe ejercer como influenciadora en redes sociales y ocupar cargos públicos durante el mismo periodo que dura su condena. Esta inhabilidad es un componente crucial de la sentencia, ya que la aparta de la plataforma que la llevó a la fama.

