La cantante e influenciadora Koral Costa, también conocida como “Koral la Diva”, quien ha logrado consolidarse en el mundo del entretenimiento gracias a su talento y carisma, llamó la atención de sus seguidores al referirse sobre su amiga ‘Epa Colombia’ quien actualmente paga una condena en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá.

Más allá de su trayectoria artística, Costa ha sido reconocida, también, por sus relaciones personales, tales como su matrimonio con Omar Murillo, o su amistad con otras ‘influenciadoras’, incluyendo a Daneidy Barrera.

Y es que luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la sentencia de Barrera, de cinco años y dos meses por los daños ocasionados a la estación de Transmilenio de Molinos durante el Paro Nacional de 2019, Costa se refirió a su relación con la ‘influenciadora’ en estas circunstancias.

En una dinámica de preguntas y respuestas, uno de sus seguidores le preguntó a “La Diva” si ya había inscrito su cédula para visitar a ‘Epa Colombia’ en la cárcel, ya que “es el momento en el que más necesita el apoyo de sus amigas”, a lo que la también actriz respondió ‘sin pelos en la lengua’.

“Tengo que esperar que la familia de mi amiga Epa me diga “la puedes visitar”, eso no es como que yo voy, “yo soy la amiga, voy a venir aquí”, no”, dijo Costa. “Hay que respetar los tiempos, la familia, los conductos, el día que ellos me digan “puedes ir a visitar”, yo voy a visitar y voy a estar ahí en los buenos y malos momentos”, aseguró.