La ‘influencer’ y modelo colombiana Andrea Valdiri ha vuelto a ser noticia, pero esta vez no por sus bailes o su contenido habitual, sino por un mensaje que compartió en sus redes sociales, el cual rápidamente levantó rumores y especulaciones entre los internautas.

En un video publicado en sus plataformas, Valdiri ofreció un consejo a sus seguidores, especialmente a los ‘influenciadores’, sobre la importancia de promover mensajes positivos en lugar de caer en comportamientos dañinos.

“A los ‘influenciadores’ les digo que uno siempre debe tratar de llevar mensajes positivos. Uno no se puede pasar por la vida prendiendo una cámara, y se los digo por alguien en específico a quien le está pasando hoy en día algo. Y es que tú no te puedes estar burlando de las personas, ni de su emprendimiento, ni de su vida personal, ni hablando po…, porque a Dios no le gusta eso”, expresó Valdiri en el clip.