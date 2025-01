Muchos creadores de contenido han reaccionado a la noticia de que ‘Epa Colombia’ tendrá mínimo dos años tras las rejas. Algunos de ellos han manifestado su apoyo públicamente y hasta han pedido manifestaciones contra de lo que consideran, una injusticia

(Vea también: ‘Epa Colombia’ pasó por el Buen Pastor y dejó premonitorio video: “Si quieres me visitas”)

Andrea Valdiri, a pesar de que no pronunció un nombre específico, habló de una situación que llevó a pensar a sus seguidores que se trataba de la bogotana.

“Uno siempre tiene que llevar un mensaje positivo. Uno no puede pasarse la vida prendiendo una cámara, y se los digo por alguien en específico que le está pasando hoy en día algo, y burlarse de las personas, ni de su emprendimiento, ni de su vida personal, ni estar chismoseando porque a Dios no le gusta eso. Cuando Dios te da segundas oportunidades, uno tiene que saberlas aprovechar. Uno no puede hacer eso porque uno se llena de una energía fatal. Hoy te estás burlando, pero mañana estás llorando“, afirmó Valdiri.

(Vea también: Yina Calderón pidió ayuda a ‘Epa Colombia’ pero no sabe que está purgando pena de prisión)

A pesar del cariño y la amistad que hubo entre ellas años atrás, los problemas que han protagonizado no les ha permitido perdonarse y seguir adelante.

¿Qué le pasó a ‘Epa Colombia’ y por qué la condenaron?

En 2019, Daneidy Barrera fue protagonista de un escándalo por dañar el bien público y subir dicho video a sus redes sociales. A pesar de que han pasado varios años, ella pagó dinero y además estuvo en cursos pedagógicos de reinversión, no logró salvarse de ser condena y tendrá que pagar, por ahora, cinco años sin posibilidad de casa por cárcel.

