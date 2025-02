Por: Revista MB

Líder en su formato en Santander: Cultura, entretenimiento, deportes e información. Visitar sitio

Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, ha sido una de las ‘influencers’ más mediáticas y polémicas de Colombia desde 2014, cuando alcanzó la fama con su canción en apoyo a la selección durante el Mundial de Brasil. Sin embargo, su popularidad también ha estado marcada por la controversia, como el reciente caso judicial que enfrenta.

‘Epa’ fue condenada a 5 años y 2 meses de prisión por los delitos de perturbación al servicio de transporte público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno. Esto, por su participación en las protestas de 2019, cuando destruyó una estación de Transmilenio y lo compartió en redes sociales.

(Vea también: Aparece video de ‘Epa Colombia’ desde la cárcel El Buen Pastor: “No se lo deseo a nadie”)

Aída Victoria Merlano, también ‘influencer’ y con un proceso legal en curso debido a problemas familiares, dio su opinión sobre el caso de ‘Epa’. En sus palabras:

“Yo tengo problemas legales y mi mamá lleva 7 años en prisión, yo la cárcel no se la deseo a nadie ni a mi peor enemigo, es un infierno. Yo pienso en la ‘Epa’ que tuvo una hija y que fue tan deseada, tan anhelada y ahora la separaron de ella, y aparte, si nos vamos a lo legal… A ver, la ‘Epa’ tiene una condena menor a 8 años, ella sí tiene derecho a la casa por cárcel. Aparte su familia depende de ella, sus empleados dependen de ella y muchísimas familias que deben estar preocupadas. Retiraron de la sociedad a una persona que, en lugar de ser un peligro, contribuye, no me parece justo… ¿Por qué no mandarla a la casa?”, comentó la barranquillera.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)

Además, Aída confesó que había grabado un video opinando sobre el tema, pero no lo publicó porque se le quebró la voz: “Yo honestamente en algún momento emití una opinión, pero no la publiqué porque se me quebró la voz y es que ustedes saben que me toca fibras personales”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.