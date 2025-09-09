Desconsolada, así terminó una ciclista que contó que un motociclista le pegó en la cola, justo cuando iba entrenando en la mañana de este 9 de septiembre en una vía de Manizales. La impotencia que demuestra la ciudadana refleja la incomodidad y la rabia que produce que sujetos sin escrúpulos hagan de las suyas y, lo peor de todo, que no reciban un castigo por actos tan infames.

Estos casos de abusos a mujeres en puentes, calles, parques, espacios públicos, lugares de trabajo y hasta en sus hogares no se detienen, a pesar que las autoridades han habilitado canales y creado espacios para que este tipo de hechos disminuyan y desaparezcan. Además, que pretenden castigar a este tipo de ciudadanos que violan la integridad de las ciudadanas.

De acuerdo con lo contado por la ciclista, ella iba entrenando y un hombre en una moto paró y le pegó una nalgada, todo en medio de muchas lágrimas y un desconsuelo que casi no la deja hablar mientras va pedaleando, tal y como se muestra en un video que ella grabó para denunciar el hecho en redes sociales.

Lee También

Asimismo, la mujer confirmó que alcanzó a ver las placas de la moto, las cuales son NRX34F. Al mismo tiempo, le pide a las personas que ven y escuchan su historia que hay que mantener el respeto hacia los demás actores viales y miembros de la sociedad.

(Vea también: Mujer pilló a marido de compras con la amante en Barranquilla y hubo ‘cule’ de mechoneada)

#DIFUNDIR 😡😡 Una joven ciclista denuncia en medio de lágrimas e impotencia que un depravado la ultrajó mientras realizaba su práctica en la mañana de este 9SEP en Manizales. Según informó en un video publicado en Instagram, el sujeto se moviliza en motocicleta de placas NRX34F. pic.twitter.com/bLbFrC0ZeK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 9, 2025

“Parce, no hagan eso. Ustedes no saben cómo se siente uno de vulnerable. O sea, qué falta de respeto. No sé qué hacer. Solo le grité. Queda uno sin saber qué hacer. Por favor, respeten el cuerpo de las demás personas“, dice la ciclista en el video.

Por su parte, los comentarios en redes sociales salieron en su apoyo: “A mí me hicieron eso cuando tenía 16 años. Iba caminando y un ‘man’ de un carro me dio una nalgada. Fue horrible. Casi no vuelvo a salir sola, me sentí violentada“, “los que se quejan, qué quieren, ¿una cámara enfocándole el culo? Es que ni lógica tienen ustedes”, “no deben nunca salir solas” y “situación semejante habían difundido en este medio y resultó que era presuntamente falso”, son las reacciones más destacadas.

¿Dónde denunciar la violencia de género en Colombia?

En Colombia, las víctimas de violencia de género tienen a su disposición diversas rutas para denunciar y buscar ayuda. La primera línea de atención es la Fiscalía General de la Nación, donde se puede interponer una denuncia de manera presencial o a través de su página web. Además, la Policía Nacional juega un rol fundamental, ya que los cuadrantes o las estaciones de policía están obligadas a recibir denuncias y brindar protección inmediata. Es importante saber que las Comisarías de Familia también son una opción crucial, especialmente para casos de violencia intrafamiliar, ofreciendo asesoría legal y apoyo psicosocial para proteger los derechos de las víctimas y de sus hijos. De acuerdo con datos de Profamilia, estos son los canales que están listos para recibir las denuncias: Línea 155 (nacional, para mujeres víctimas de violencia de género).

Línea Púrpura Distrital: 01 8000 112 137.

WhatsApp línea Púrpura: 300 755 1846.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.