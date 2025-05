Puntualmente, la agresión se presentó en el deprimido de la carrera Séptima con calle 26 (ver mapa), un lugar que, pese a su constante y alto tráfico, representa riesgos para la ciudadanía, según el mismo Distrito lo ha advertido.

(Vea también: Peluquería de famosos fue robada en Bogotá y le despuntaron millones de pesos)

Según El Tiempo, que recoge el testimonio de la víctima, un sujeto que se desplazaba al igual que ella en bicicleta, la persiguió a través del paso y luego la abordó y sometió violentamente aprovechando la soledad y oscuridad del lugar.

“Me dijo cosas obscenas, me abrazó con fuerza, me besó sin mi consentimiento y me tocó las partes íntimas. Intentó desnudarme”, relató la víctima, que , además, mostró las secuelas en su cuerpo, producto del salvaje ataque.