Luego de que se aclarara si aplica multa para motociclistas por nueva norma que pide llantas certificadas, expertos alertan sobre una de las infracciones más difíciles de detectar para los conductores, pero que los agentes de Tránsito encuentran fácilmente y que está reglamentada en el Código Nacional de Tránsito, o la Ley 769 de 2002.

Se trata de llevar una o más luces fundidas, especialmente si se trata del famoso stop (bombillo que se activa con el frenado), el cual muy pocos revisan antes de comenzar a conducir.

¿Cuál es la multa en 2025 por tener las luces fundidas del carro o moto?

La alerta radica en un caso reciente que le ocurrió en el departamento de Nariño a un ciudadano que decidió subir el video del procedimiento que llevaron a cabo agentes de Tránsito.

Esa publicación fue observada por el experto conocido como ‘Señor Biter’, quien aseguró que la sanción estuvo bien impuesta, a pesar de que el conductor afirmó que no sabía de la falla que tenía su carro.

De esta manera, se aclara que la medida aplica a plena luz del día, pese a que de acuerdo con una circular del Ministerio de Transporte establece que para los carros las luces deben estar encendidas desde las 6:00 p. m., hasta las 6:00 a. m.

Esto se debe, por ejemplo, a que los stops avisan a los demás actores viales sobre una frenada repentina. Si un vehículo es sorprendido con esa falla por las autoridades de tránsito, se puede registrar la multa y hasta provocar la inmovilización.

“No es una exageración, una sola luz fundida cuesta 1.207.672 pesos y la infracción se llama D 8, pero eso no es todo, una luz que no sirva solo va a dar el comparendo, pero si tienes 2 o más luces que no funcionen, ahí sí la historia cambia y te pueden inmovilizar tu vehículo en plena vía”, dijo el creador de contenido.

Recomendaciones para evitar multa de $ 1.207.672 por luces fundidas

La Agencia Nacional de Seguridad Vial advirtió sobre la importancia de mantener en buen estado el sistema de iluminación de los vehículos, ya que conducir con luces fundidas podría acarrear una multa, según lo establece el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito.

Esta medida no solo tiene un componente sancionatorio, sino también preventivo. Las luces defectuosas representan un riesgo considerable en las vías, especialmente en condiciones de baja visibilidad o en desplazamientos nocturnos. Para evitar esta sanción y garantizar la seguridad vial, la entidad entregó una serie de recomendaciones clave:

Revisión periódica: Inspeccione todas las luces del vehículo antes de salir, incluyendo faros, direccionales, luces de freno y de reversa. Reemplazo inmediato: Cambie cualquier bombillo fundido tan pronto lo detecte. Circular con una sola luz dañada ya es causal de sanción. Luces encendidas en carretera: En vías nacionales es obligatorio llevar las luces medias encendidas las 24 horas del día. Mantenimiento eléctrico: Asegúrese de que el sistema eléctrico del vehículo funcione correctamente para evitar fallas inesperadas. Limpieza de lentes: Mantenga los faros limpios. El polvo o la suciedad pueden disminuir la efectividad de la iluminación. Cambio por pares: Si un bombillo falla, lo ideal es cambiar ambos del mismo tipo para asegurar una iluminación balanceada. Asistencia profesional: Ante cualquier duda o falla eléctrica, acuda a un taller especializado.

Desde la Agencia, se insiste en que prevenir es la mejor forma de evitar sanciones y accidentes. El buen estado de las luces no solo es un deber legal, sino una responsabilidad con la vida.

Adicionalmente, el ‘Señor Biter’ recomienda, de ser posible, llevar bombillos de repuesto en el carro, sobre todo cuando se desconoce cuánto tiempo llevan sin cambiarse dichos elementos.

Esto teniendo en cuenta que se puede solicitar 60 minutos para subsanar la infracción y evitar la inmovilización en caso de que aplique, de acuerdo a las normas vigentes.

