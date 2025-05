Una familia en Bogotá vive momentos de angustia tras la desaparición de Jessica Medina Guzmán, una adolescente de 17 años que fue vista por última vez el pasado viernes 16 de mayo, en el barrio La Independencia, en la localidad de Bosa.

Desde entonces, sus familiares la buscan incansablemente, mientras las autoridades ya adelantan investigaciones para dar con su paradero.

Según relata su madre, Diana Medina, Jessica salió de su casa en horas de la tarde con el propósito de comprar pan para el desayuno. Ese fue el último momento en que la vieron. La menor no regresó y, desde entonces, no se ha sabido nada de ella. “Estamos muy preocupados, yo no he podido dormir”, expresó la madre en entrevista con CityTv.

¿Cómo fue la desaparición de Jessica Medina en Bosa?

Ante la ausencia de noticias, la familia decidió actuar de inmediato. Salieron a recorrer las calles del barrio preguntando a vecinos y comerciantes si alguien la había visto. Al mismo tiempo, interpusieron una denuncia formal ante la Policía, lo que permitió activar el protocolo de búsqueda y acceder a posibles pistas sobre su ubicación.

Una de esas pistas cruciales fue un video captado por una cámara de seguridad de un establecimiento cercano. En las imágenes se puede ver a Jessica subiéndose a una motocicleta conducida por un hombre que no pertenece a su círculo familiar ni de amistades. “Mi hija se ve asustada cuando se está subiendo a la moto”, aseguró su madre, visiblemente afectada.

Según la descripción que ha brindado la familia y que coincide con el registro en video, el hombre vestía un buso rojo con líneas blancas en los brazos y llevaba un morral grande. Jessica, por su parte, llevaba puesta una chaqueta blanca, sudadera del mismo color y el cabello suelto.

Una dificultad adicional en esta búsqueda es que la menor no tenía teléfono celular, ya que el suyo se había dañado, y tampoco manejaba redes sociales activamente, lo que ha hecho más difícil cualquier intento de comunicación o rastreo. La familia ya habló con amigos, vecinos y conocidos cercanos, pero ninguno ha tenido contacto reciente con ella ni sabe dónde podría estar.

Lee También

¿Qué dicen las autiridades del caso de desaparición del caso?

La Policía ya se encuentra adelantando la investigación, tomando como punto de partida el video en el que se ve a Jessica abordando la motocicleta. Mientras tanto, sus padres y allegados continúan recorriendo las calles del barrio, pegando afiches y pidiendo ayuda para encontrarla.

Las autoridades piden a la ciudadanía que, en caso de tener cualquier información sobre el paradero de la menor, se comuniquen de inmediato con los números de contacto de la Policía o se acerquen a la estación más cercana. Cada dato puede ser clave para dar con su ubicación y garantizar su bienestar.

Jessica Medina Guzmán sigue desaparecida, y su familia no pierde la esperanza de encontrarla sana y salva.

Otra menor está desaparecida en Bogotá

La familia de Jhoceline Belinda Rangel Villamil, una menor de edad desaparecida en Bogotá, pide ayuda urgente para dar con su paradero. La joven fue vista por última vez el jueves 15 de mayo, cuando salió de su casa alrededor de las 2:00 p. m. para encontrarse con una amiga a la que identificó como “Mafe”, informó el diario El Tiempo.

Desde entonces, no ha regresado y su familia, angustiada, solicita a la ciudadanía cualquier información que pueda ayudar en su búsqueda. Jhoceline mide aproximadamente 1,55 metros, tiene ojos color café, tez morena y cabello largo. Al momento de su desaparición vestía una chaqueta blanca con azul, jean claro y tenis blancos con detalles café.

Las autoridades ya están al tanto del caso y avanzan en las labores de búsqueda. Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse con la Policía o acudir a la estación más cercana. Su familia espera encontrarla sana y salva.

* Pulzo.com se escribe con Z