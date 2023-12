Aida Morales últimamente es muy sonada en redes sociales por su relación amorosa y la diferencia de edad que tiene con su novio y la manera por la que disfruta la vida con su hija; sin embargo, este sábado dio nuevos detalles sobre un capítulo muy doloroso que vivió en su vida y del que poco se sabía.

La exparticipante de ‘Masterchef’ se refirió al hijo con síndrome de down que perdió cuando ella era muy joven. En entrevista con el programa Bravissimo, de Citytv, la actriz contó detalles de qué fue lo que pasó con ese bebé.

“Eso no tiene nombre, fue el primer hijo y lo más deseado, vino muy enfermo. Nació con síndrome de down inexplicablemente porque éramos muy jóvenes cuando lo tuvimos. Tenía un virus en su cuerpo que se lo llevó en dos meses y medio, pero en ese tiempo nos llenó de vida y me dejó las fuerzas para seguir buscando ser mamá y me regaló a mi hija. Es un ángel”, dijo.

Morales, también contó que hace algunos años en Bravissimo tuvo un contacto con una persona que le leyó la carta astral y le dijo que tenía una luz encima, por lo que ella asegura que ese destello es su hijo: “Él está en mi vida siempre”.

“Hoy puedo hablar mucho más tranquila. En el momento no fue fácil y yo creí que iba a perder la cabeza, no entendía, me pelié con Dios, estaba muy enojada con él. No entendía si había sido tan planeado, por qué llegaba y se iba tan pronto. Él murió en mis brazos, vi la muerte llegar y ese momento no se lo deseo a nadie”, expresó en la entrevista.

