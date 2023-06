En la entrevista con el programa, Aída Morales, de 55 años de dad, se mostró segura y confiada de su relación amorosa y del momento por el que está atravesando con su pareja, pese a los comentarios de las personas por lo mismo.

(Lea también: Tres famosos de ‘Masterchef’ que son parejas de actrices; dos tienen hijos)

Según sus declaraciones, la gente se refiere al novio de la actriz como “el pollo”, y para ella es un calificativo que la causa gracia, pues su pareja ya tiene 45 años, lo que para ella indica que es más que un señor.

De igual forma, aseguró que ninguno de los dos se siente afligido por el tema ni ha sido motivo de problema entre los dos.

“Yo no sufro de eso y por fortuna la pareja que me acompaña para él eso nunca fue un problema y hoy en día no es para nada una dificultad tener la relación que tenemos. Para él es importante cómo construimos día a día nuestra relación”, aseguró.