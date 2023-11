Aída Morales, que en el pasado ha salido al paso sobre su novio, ahora sorprendió al dejar en evidencia una engorrosa situación profesional en Duitama (Boyacá), la cual relató a través de las redes sociales.

Video de Aída Morales con queja por pagos de espectáculo en Duitama

En grabación replicada por la cuenta de Facebook de Noticias Duitama, la actriz aseguró que no le pagaron por una presentación que estaba prevista en el mencionado municipio boyacense.

¡QUÉ VERGÜENZA! La lamentable denuncia por parte de la actriz colombiana Aida Morales hacia la Alcaldía de Duitama, en cabeza del Alcalde de Duitama, David Ortega. Al parecer, y según señala está reconocida actriz, los acuerdos de contratación para una presentación teatral no se cumplieron. La actriz reclamó hacia la oficina de Programa Sociales y la Casa de la Mujer de Duitama. Además, ofreció disculpas al público que se acercó al auditorio de la UPTC. Hasta el momento, y después de la bochornosa situación, la Administración Ortega no se ha pronunciado. Publicado por Noticias Duitama en Domingo, 26 de noviembre de 2023

Morales publicó el pasado fin de semana en su cuenta personal de Instagram un video con la molestia que vivió con otros colegas cuando estaba lista para ofrecer su espectáculo.

La exparticipante de ‘Masterchef’ en la temporada de 2022 salió al paso de lo sucedido desde el mismo auditorio en el que estaba prevista su aparición frente al público, para dejar constancia de lo sucedido.

¿Qué dijo Aída Morales sobre pagos por ‘show’ en Duitama?

La artista indicó que fue contratada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado el pasado sábado 25 de noviembre.

“A nosotros nos pidieron un documento con la propuesta que íbamos a presentar este día y además me enviaron un contrato que yo firmé. Habíamos hecho unos compromisos, dejamos claro que antes de subirnos al escenario debían pagarnos”, indicó.

Lo cierto es que Morales aseguró que esos acuerdos no fueron cumplidos y que, aunque llegaron una hora antes al lugar, les indicaron que no se podía hacer el pago antes del evento en cuestión. Añadió que les dijeron que les cancelarían la deuda una semana después.

“Al artista se le respeta, esto es nuestro trabajo y nosotros vivimos de esto. No nos subimos a un escenario si no nos pagan lo que se compromete. […] Fueron las autoridades del municipio de Duitama quienes no nos cumplieron”, sentenció.

Precisamente, al ser consultado sobre ese vergonzoso hecho, el alcalde de Duitama justificó que contrató a un operador que fue el que estableció el contrato con la actriz, por lo que iniciará un proceso de incumplimiento.

“El contratista tenía la obligación de traer una representación teatral. Tengo entendido que la artista no se subió al escenario porque el contratista no le había pagado la totalidad del ‘show’. Esas eran las condiciones que ella tenía con él”, respondió en El Tiempo.

