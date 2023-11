En medio de un revelador testimonio, el actor Naren Daryanani, el cual hizo parte del recordado elenco de ‘Padres e hijos’, habló acerca de los serios problemas de salud que sufrió después de su participación en la serie colombiana que marcó una era en la televisión del país.

Cabe recordar que este artista interpretaba a Federico Franco y pese a que el programa tuvo muchas temporadas llegando a 16 años al aire, el joven estuvo activo hasta 1994.

Tras vivir varios años en Chile, el actor regresó a Colombia donde en medio de un partido de fútbol perdió un testículo producto de un accidente: el portero iba saliendo por el balón y chocaron fuertemente.

Y añadió: “El testículo me lo sacaron porque lo perdí, fue el golpe que tuve. Y cuando me lo cerraron todo bien y cuando me desperté no podía comer. Yo iba por una cosa ambulatoria y quedé como diez días en la clínica”.

Fue así como el recordado Federico describió su experiencia como una época difícil, contando que padeció de afecciones como hernias inguinal y umbilical, doble fractura del manguito, aparte de problemas con el bícep y un orzuelo por el que también tuvo que pasar por el quirófano.

“Tuve unas cosas como extrañas, entre la vida y la muerte, pero aquí estamos”, concluyó Naren Daryanani.

