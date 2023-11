‘Padres e hijos’ fue una de las telenovelas colombianas que marcó a una generación de colombianos. El programa se transmitió desde el 15 de marzo de 1993 hasta el 21 de agosto de 2009 por Caracol Televisión.

La telenovela contaba con la participación principal de la talla de actores como: Luis Eduardo Motoa, Ana Victoria Beltrán, Haydée Ramírez, Luz Stella Luengas, Naren Daryanani, Tania Robledo, Manolo Cardona, Diego Cadavid, entre otros.

Así lucen los protagonistas de ‘Padres e hijos’

En el set de ‘Día a día’ estuvieron presentes los actores principales del elenco de la mítica telenovela colombiana. Luis Eduardo Motoa, como Carlos Alberto Franco; Luz Stella Luengas, como Ana María Franco; Haydée Ramírez, como Gabriela Sánchez; Naren Daryanani, como Federico Franco; y Ana Victoria Beltrán, como Daniela Franco.

“Es una felicidad muy grande estar aquí con todo el elenco. Muchas gracias, Cata, por esta invitación. Estamos felices”, comentó la actriz Luz Stella Luengas.

Cuando le preguntaron sobre hace cuánto se conoció con Luz Stella y Haydée, Luis Eduardo Motoa indicó: “Estamos hace 15 años de vecinos con Luz y Haydée, y de conocernos, como dicen por ahí, de toda la vida, es una conexión innegable”.

“Yo no soy compinche, pero la amistad y el conocimiento de compartir con grandes actores como fueron estos cuatro compañeros y todos los que pasaron por ‘Padres e hijos’ pues me dieron un papá que no tenía y lo tuve en la vida real, dos mamás más y un hermano”, indicó Ana Victoria Beltrán.

Así luce Luis Eduardo Motoa, Carlos Alberto Franco en ‘Padres e hijos’

Aunque el transcurso de los años deja su huella en las personas, a muchos les resultó difícil reconocer al actor Luis Eduardo Mota, ya que su apariencia difiere notablemente de lo que muchos recordaban en ‘Padres e hijos’, algunos seguidores del programa se sorprendieron con el cambio de Luis Eduardo Motoa.

Ana Victoria Beltrán, como Daniela Franco

Naren Daryanani, como Federico Franco

Haydée Ramírez, como Gabriela Sánchez

