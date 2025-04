Este martes 8 de abril, el Canal RCN anunció que obtuvo la licencia de Miss Universe Colombia a partir de este año, por lo que se convertirá en el medio oficial del certamen de belleza más prestigioso del país.

(Vea también: Pillan a Melisa Gate (bien camuflada) en aeropuerto, antes de partir a ‘LCDLF All-Stars’.)

Este acuerdo no solo le otorga a RCN la responsabilidad de producir y transmitir el evento nacional, sino también de liderar la convocatoria y selección de las candidatas que representarán a cada departamento, además de mantener la exclusividad en la emisión del certamen internacional para Colombia.

“Para RCN es un orgullo asumir este nuevo rol en Miss Universe Colombia. Desde Estudios RCN y todo nuestro sistema integrado de medios, hemos destacado por nuestra experiencia en eventos en vivo y certámenes de esta magnitud, llevando a las audiencias contenido de calidad”, aseguró Eugenia Vélez, vicepresidente de programación y mercadeo del Canal RCN en un comunicado.

El canal prometió elevar los estándares del evento, combinando su trayectoria en transmisiones de alto nivel con una visión renovada para proyectar la diversidad y riqueza cultural del país.

En los próximos días, RCN detallará a través de sus plataformas oficiales el proceso de convocatoria para seleccionar a las representantes departamentales, un rol que asumirá como única entidad autorizada.

¿Qué significa esta alianza para Miss Universe Colombia?

Con la llegada del Canal RCN como licenciatario, Miss Universe Colombia inicia un capítulo renovado en su historia. Además de producir el certamen nacional, el canal transmitirá en exclusiva el evento internacional.

“Confiamos en que RCN elevará la proyección de la riqueza cultural y la diversidad de Colombia, fortaleciendo la misión de empoderar a la mujer y asegurar una selección transparente y meritocrática de nuestra representante”, indicó Mario Búcaro, vicepresidente de relaciones internacionales de Miss Universe, en el mismo pronunciamiento.

Este cambio llega en un momento clave para el canal, que busca reafirmar su posición en la producción de eventos en vivo y su conexión con las audiencias nacionales.

La expectativa crece entre los seguidores del certamen, quienes esperan conocer pronto los detalles de la convocatoria y las novedades que el Canal RCN traerá a esta competencia. Sin duda, 2025 marcará un antes y un después para Miss Universe Colombia.

¿Qué es Miss Universe Colombia?

Miss Universe Colombia es un certamen de belleza femenino que se celebra anualmente en Colombia. Su objetivo principal es elegir a la representante del país para el concurso internacional Miss Universo.

Acá, Daniela Toloza Rocha, actual Miss Universe Colombia:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Willy Melean (@willymelean)

El certamen busca impulsar a mujeres de diferentes regiones de Colombia, brindándoles una plataforma para su crecimiento personal y profesional. Se evalúa su belleza integral, liderazgo, elegancia, personalidad, porte, pose, comunicación, seguridad y activismo social.

Las candidatas representan a diferentes departamentos o ciudades de Colombia. El proceso de selección incluye diversas etapas, como ‘castings’, entrevistas, desfiles en traje de baño y de gala, y rondas de preguntas.

Para participar, las aspirantes generalmente deben cumplir con ciertos requisitos como ser de nacionalidad colombiana, ser mayor de edad, ser reconocida legal y médicamente como mujer en Colombia, pertenecer al departamento o ciudad que representan, tener buena salud física y mental, y no haber sido condenadas por delitos. En ediciones recientes, se han eliminado restricciones como no estar casada o no tener hijos.

Colombia ha tenido una destacada participación en Miss Universo, con dos coronas ganadas: Luz Marina Zuluaga (1958) y Paulina Vega (2014). Además, ha logrado varios puestos de virreina y finalista.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.