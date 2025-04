En las últimas semanas, los usuarios de Internet han sido testigos del aumento de tensiones entre la modelo Laura G y la creadora de contenido Karina García. Este conflicto ganó notoriedad con la participación de Laura en ‘La casa de los famosos’, donde prometió confrontar a Karina por supuestamente involucrarse con Hugo, su exnovio.

Laura ha insistido en que durante un viaje de negocios que ella hizo a Colombia, Karina aprovechó para visitar Brasil y hospedarse en su residencia. A pesar de las afirmaciones de Laura acerca de tener evidencias que confirmarían la traición, la única prueba divulgada hasta ahora es una foto de Karina en un espacio de la casa de Laura.

Desde su ingreso al ‘reality, Laura no ha disimulado su ojo hacia Karina y ambas han protagonizado múltiples altercados en el programa. Laura sostiene que Karina era amante de Hugo, lo que ha desatado una serie de especulaciones y debates entre los seguidores en redes sociales. Algunos internautas se han posicionado a favor de cada una de las protagonistas y recientemente, se han difundido imágenes de más personas en el lugar, lo que complica aún más la situación.

Foto de Karina García, de ‘La casa de los famosos, con Hugo

En medio de esta controversia, una amiga cercana de Karina, Daniela Lerc, ha decidido intervenir para esclarecer los hechos. Daniela, que acompañó a Karina en el viaje a Río de Janeiro y cuenta con más de 240 mil seguidores en Instagram, compartió un video defendiendo la integridad de su amiga y de los demás acompañantes. Daniela afirmó en su publicación: “Vengo a exigir respeto, porque no está bien visto todo lo que están diciendo y más, desde perfiles falsos. De verdad, maduren, no se desgastan, que no es necesario. Así que acá, les voy a dejar la evidencia de las únicas personas que compartimos en este viaje. Amigas y amigos, tres hombres. Uno la expareja de esta chica, otro un maquillador de aquí de Medellín y otro, un amigo de la expareja de esta chica que armó todo este problema a hijo de nada”.

Junto al video, Daniela también escribió un mensaje clarificador, subrayando que Karina no mantuvo ningún tipo de relación romántica con Hugo durante ese viaje y criticando la forma en que se ha manejado la situación mediática: “No es justo nada de todo esto por algo que pasó hace tantos años. En ese viaje, ‘Kary’ nunca estuvo con ese hombre, el cual sobra decir que es todo un caballero (Aún no entiendo el drama y todo esto que se formó solo por una mujer oportunista). Que a pesar de que en esta época todavía les cueste aceptar que no todo tiene que tener maldad o morbo.”

Este episodio demuestra cómo las redes sociales y los programas de telerrealidad pueden magnificar conflictos personales, convirtiéndolos en espectáculos públicos donde las verdades se entrelazan con percepciones y el juicio de los espectadores se vuelve un elemento más de la narrativa.

Es más, la cosa se complicó para Laura G desde que la hija de Karina ingresó a la casa. Isabella, como se llama la joven, decidió darle algunos consejos a su mamá, decirle que se enfocara en el juego, que permaneciera sola y que no pidiera más pruebas, pues los televidentes ya sabían la verdad y cada día salían más detalles de lo que realmente estaba pasando en ese supuesto trío amoroso.

