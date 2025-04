El conflicto que se desató hace unos días en ‘La casa de los famosos’ entre Laura González y Karina García, dos participantes cuya rivalidad tiene raíces fuera del ‘reality’ y que ha explotado frente a las cámaras, sigue dando de qué hablar.

El motivo: Hugo, la expareja de Laura, quien se ha convertido en el eje de una disputa cargada de acusaciones, negaciones y emociones al rojo vivo.

Aunque él aún no se ha pronunciado sobre el tema, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir fotos de él. Incluso, circuló el perfil de Instagram donde se define como un emprendedor “enfocado en el crecimiento financiero de otras personas.

¿Qué más se sabe de Hugo, expareja de Laura González?

Este lunes 7 de abril, la producción levantó a los participantes con la canción ‘No se habla de Bruno’. Esto despertó cierta intriga en algunos de ellos, quienes lo relacionaron con la expareja de Laura González, al punto que se habló de él en el cuarto fuego.

—Vengan, ¿pero Bruno no puede venir a Colombia?— preguntó Andrés Altafulla.

—Él está… Déjenme en paz [hizo gestos de hacer silencio]. Él no puede venir acá. Donde lo traigan, son muy cracks. Estoy segura de que él dice que no— respondió Karina García, amiga de la expareja de Laura González.

—Yo sé que no puede venir acá. Sé que está enredado. Yo lo conozco, pero como todo el mundo dice que no puede venir a Colombia, yo creo que él sí puede venir— comentó Altafulla.

—Nadie está diciendo que él no puede venir a Colombia. Incluso, él estaba en Colombia. Él no puede venir acá— explicó Karina.

—No puede dar la cara. Él tiene…— dijo Altafulla, pero fue interrumpido.

—¿Orden de captura? ¿Enemigos políticos? ¿Lo quieren joder?— preguntó ‘la Toxi Costeña’.

A todas las preguntas, Karina solo respondió negativamente, pero con gestos de que no podía hablar mucho sobre el tema.

Acá, el momento en el que se habló del mencionado personaje:

Pero allí no quedó todo, pues Altafulla continuó hablando al respecto y, sin dar muchos detalles, dio a entender que no se puede hablar mucho del tema.

“Lo que pasa es que yo conozco al man hace muchos años. Llevo muchos años que no lo veo, pero más o menos me imagino por dónde va la vuelta. Yo conozco a ese man y no tiene nada del otro mundo, es un man bacano”, mencionó.

Karina García concluyó el tema destacando otro aspecto.

“Yo lo amo, es tan buena persona. Y él con mis hijos fue… ¡uff!”, aseguró la creadora de contenido antioqueña.

¿Cuál es la pelea entre Karina García y Laura González?

El conflicto comenzó a gestarse antes de que Laura ingresara al programa como nueva participante. En entrevistas previas, la modelo y exconcursante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ reveló que su relación con Hugo, con quien estuvo a punto de casarse, se derrumbó por la supuesta intervención de Karina García.

Según Laura, todo explotó cuando descubrió fotos de Karina en el apartamento que compartía con Hugo en Río de Janeiro, Brasil, un hogar que ella misma había decorado. Para Laura, esas imágenes —en las que Karina posaba con un vestido rojo— eran la prueba de una traición que no solo acabó con su compromiso, sino que la llevó a una crisis emocional de la que necesitó apoyo psicológico.

La tensión estalló apenas Laura pisó la casa. En su primer cruce de palabras, Laura le reprochó directamente: “¿No te acuerdas de mí? Tienes fotos en mi apartamento en Río”. Karina, sorprendida, respondió que no sabía que ese era el hogar de Laura y Hugo, y aseguró que su visita a Brasil fue en grupo, con amigas y sin intenciones románticas.

“Primero, soy amiga de él hace años; segundo, nunca tuve nada con él; tercero, éramos un montón. ¿Qué te pasa?”, le contestó, enviándole incluso un mensaje a Hugo por cámara: “Hugo, te amo, pero ¿a esta vieja qué le pasa?”.

Acá, la última discusión que tuvieron ambas dentro del programa:

La controversia ha dividido a los seguidores. Mientras algunos respaldan a Laura, señalando las inconsistencias de Karina, otros defienden a la paisa, argumentando que Laura exagera un drama pasado para ganar relevancia.

