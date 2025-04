La segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ sigue dando de qué hablar, y esta vez los reflectores apuntan a un posible romance que está capturando la atención de los televidentes.

Andrés Altafulla, el carismático cantante barranquillero que ingresó recientemente al ‘reality’, y Melissa Gate, quien dejará el programa por unos días, protagonizaron un momento que desató especulaciones y encendió las redes sociales.

En un video que se viralizó rápidamente, se ve a Melissa conversando con Emiro Navarro, ‘la Toxi Costeña’ y Altafulla. Todo transcurría con normalidad hasta que Melissa, conocida por su lengua afilada y su seguridad, tropezó con una frase.

Sus compañeros no dejaron pasar la oportunidad y comenzaron a molestarla, sugiriéndole con tono pícaro que su “enredo” era por los nervios que le provocaba la presencia Andrés Altafulla.

—Solo para que le diga a Colombia, 7 países de Latinoamérica…— estaba diciendo Gate, pero fue interrumpida.

—¡13! Está enredada, ¿viste?— intervino Altafulla.

—Te lo estoy diciendo. Yo no me equivoco— comentó ‘la Toxi Costeña’ a modo de broma.

Acá, el video de lo sucedido:

MELISSA NERVIOSA Y TRABÁNDOSE AL HABLARRR QUÉ ES ESTOOOOO QUE ACABA DE LOGRAR ALTAFULLAAAAA #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososCol

pic.twitter.com/sgUeOBToql — 🪽 (@dieppauz) April 6, 2025

Melissa se sintió apenada y soltó una risa nerviosa. Altafulla no lo pensó dos veces y aprovechó para molestarla aún más.

—Yo te lo recojo, amor. Cógelo— dijo el cantante, haciendo referencia a su orgullo.

—Ay, tonto, ridículo. Es porque ustedes te están haciendo bullying. Usted no me gusta— respondió Melissa Gate.

—Mi amor, te ves divina, eso es lo tuyo— agregó Altafulla.

—Nena, yo nunca te había visto así— dijo Emiro Navarro, sorprendido.

Melissa quiso seguir hablando como si no hubiera pasado nada, pero Emiro no dejó el tema allí.

—Nena, no puedo creer esto que vi hoy— dijo Emiro Navarro.

—Emiro, no me moleste— pidió Melissa Gate.

—Mi amor, te voy a decir algo. Confunde y reinarás— comentó Andrés Altafulla queriendo hacer quedar mal a la creadora de contenido.

Y es que desde que llegó Altafulla, su interés por Melissa no ha pasado desapercibido. El cantante ha intentado acercarse a ella con coqueteos sutiles, aunque Melissa, fiel a su estilo directo, ha marcado distancia en más de una ocasión.

Sin embargo, este pequeño desliz podría ser la primera grieta en su armadura, sugiriendo que quizás no es tan inmune al encanto del costeño como quiere aparentar.

Pero eso no ha sido todo, pues en otro momento de la noche Altafulla la molestó para que le diera la bendición, al punto de que la llegó a tocarle una de sus orejas. No obstante, Melissa se mostró firme en su postura de que no la molestara.

Acá, lo sucedido:

yo no había visto este video de altafulla pidiéndole la bendición a Meli JAJAJAJ y disque “la bendición mi amor” #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/bBABk6pxnU — dani🇨🇴 (@daniespitia__17) April 6, 2025

Los fanáticos, por su parte, están divididos: mientras algunos celebran la posibilidad de ver a su favorita en una historia romántica, otros piden que Melissa no caiga en lo que consideran “una estrategia” de Altafulla.

Pero otro de los momentos que llamó la atención fue el reingreso de Altafulla a la casa, luego de ser salvado en las votaciones. Allí, Melissa le dio un emotivo abrazo, situación que causó el asombro de Emiro.

¿Por qué Melissa Gate se va de ‘La casa de los famosos’?

La ‘influenciadora’ no se va definitivamente del programa, sino que lo abandonará temporalmente como parte de un intercambio internacional anunciado por el Canal RCN.

Según la información oficial, compartida por la producción, Melissa participará en una dinámica especial que involucra a otra versión del ‘reality’, probablemente ‘La casa de los famosos All Stars’ de Telemundo, que se transmite simultáneamente en Estados Unidos.

Este intercambio, descrito como un evento que “dejará a 13 países de Latinoamérica impactados”, busca refrescar las dinámicas del programa y ofrecer una nueva experiencia tanto a los participantes como a la audiencia.

La presentadora Carla Giraldo explicó que, aunque Melissa estará físicamente fuera de la casa en Colombia por unos días (se estima que sea por una semana), seguirá en competencia.

Acá, el momento en el que lo menciona:

Esto significa que no está eliminada ni ha renunciado; su continuidad en el programa depende del apoyo de sus seguidores, quienes deberán seguir votando para salvarla de posibles nominaciones.

