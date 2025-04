Más allá de la convivencia dentro del ‘reality‘, los participantes tienen que someterse a pruebas y juegos para poder llevarse beneficios como el liderazgo o presupuesto para el mercado, entre otras cosas.

Pero en medio de una prueba, uno de los lavaplatos quedó en evidencia en un video que se hizo viral en redes sociales por una supuesta trampa que hizo. Sin duda, muchos están constantemente conectados al programa 24/7 por lo que no dejan pasar ni un detalle, sobre todo cuando se trata de pruebas físicas.

En un corto video que se hizo viral se ve a Camilo tirando una de las pelotas para ganar puntos. Según se puede ver, hay una plataforma especial en la que los famosos se deben parar para poder lanzar. Cómo quedó en evidencia, el participante no lo hizo, sino que, de hecho, puso el pie en otro lado para agarrar confianza y firmeza.

Aparte de eso, acercó mucho su cuerpo y tiró la pelota por encima de lo que era el límite. Por lo que parece, ni el mismo Camilo fue consciente de sus acciones, pero no quiere decir que no estén mal o le quiten la responsabilidad de lo que debe ser. En redes sociales los fanáticos no dejaron pasar el tiempo e hicieron el reclamo correspondiente, por lo que no sería raro que le quitaran el punto.

“Camilo el Mueble hizo trampa, se evidencia en el vídeo que sus pies no estaban ubicados en el punto como lo exige la prueba, por tanto, ese puntaje no es válido”, “las reglas son claras, Camilo tenía que lanzar desde abajo y lo hizo desde la mitad con un pie fuera de la base. RCN, anulen la prueba de Camilo”, “mueble feriado tramposo”, “deben anular la participación de Camilo, como lo hicieron con Emiro. Canal RCN tuvo 2 fallas, lanzó desde la mitad y el otro pie fuera de la base”.

Por ahora, no han dicho nada respecto a los puntos que ganó ilegalmente, pero es muy probable que se los retiren porque hay evidencia que lo hizo mal. Y es que los fanáticos del programa están pendientes de cada momento, por ejemplo, uno de los momentos más comentados de la semana fue la llegada de la hija de Karina García.

Hijos de Karina García entran a ‘La casa de los famosos’

Según dijo la joven, es la dinámica con más amor y respeto que se ha llevado hasta el momento. Le dejó unas flores y le dio varios consejos para que ella pudiera concentrarse en el juego.

Además de eso, aseguró que muchos fuera del programa se habían dado cuenta de que ella no estaba mintiendo, sino que, lo contrario, debería ser Laura quien presente más pruebas para seguir diciendo que Karina García se interpuso en su relación hace tres años.

De hecho, la joven no desaprovechó la oportunidad para dirigirse a Laura y decir que su mamá no tenía problemas que resolver afuera, sino que era ella misma la que tenía que solucionar cosas.

En conclusión, muchos reaccionaron con ternura al ver ese encuentro, sobre todo porque apenas se fueron de la casa, Karina no dejaba de llorar en el piso. El hijo menor de la actriz no dejaba de decir que la amaba sin entender del todo lo que estaba pasando.

