‘Masterchef’ entra a una nueva etapa. Los participantes del ‘reality’ gastronómico ahora tienen en la mira ingresar al top 10 del concurso, pero antes deberán demostrar sus condiciones en la cocina.

Este último capítulo tuvo una noche tranquila, a comparación de otras veces. Los concursantes lucharon por ganarse el pin de inmunidad que les ayudará en los próximos días a librarse de la prueba de eliminación, pero la exigencia fue dura por parte de los jueces, así que no fue nada fácil.

La sorpresa de la noche estuvo por el lado de Zulma Rey, quien asombró a propios y extraños con un preparativo que puso al jurado feliz, especialmente a Jorge Rausch, pues le recordó a su familia.

La actriz, que no se tenía fe, preparó un plato con espárragos, pimentón y pollo, al buen estilo polaco, según le dijo Jorge Rausch, que sonrió y le pellizco el cachete.

Zulma, que no lo creía todavía, les agradeció a los jurados y les dijo que seguirá trabajando para mejorar cada día más.

“Muchas gracias, me siento muy orgullosa y sobre todo muchas gracias por decirme que estudiara. Esto que me está pasando es para toda Colombia. De verdad, si uno estudia y se esfuerza puede lograr cualquier cosa”, dijo Zulma, que no cabía de la felicidad.