Sandra Mazuera, quien fue víctima de brujería hace un tiempo, es de Ibagué y, antes de ingresar a los medios de comunicación, estudió enfermería, pues no pudo entrar a medicina.

“Cuando me gradué del colegio, tuve uno de los mejores Icfes, pero me faltaron cuatro punticos para entrar a medicina, que la única universidad que la tenía era pública; en la Universidad del Tolima… y era por mérito propio”, contó en ‘Es un placer’ hace algunos años.

Por eso, se propuso empezar la universidad y luego cambiar de carrera, porque aunque siempre soñó con ser cantante, actriz o algo por ese estilo, veía ese “sueño imposible de alcanzar”; entonces, optó por otra de las cosas que le gustaba: “Poder servir”, agregó en el programa.

Pero luego se enamoró tanto de la enfermería que, cuando estaba en un semestre en el que ya podía hacer su cambio a medicina, decidió mantenerse en la primera carrera, que luego ejerció, pero terminó dejando porque le generó unos problemas de salud.

“Cuando llegué a Bogotá, a trabajar, en el quehacer de la enfermería me di cuenta que no estaba emocionalmente preparada; somatizaba muchas enfermedades. Empecé a enfermarme. Pasé a oncología pediátrica a trabajar con niños y me empecé a quedar calva, estaba muy flaca y dije: ‘No, voy a tomar un respiro’, y la vida misma me fue llevando por este camino de los medios”, explicó en la conversación.

Sandra Mazuera es presentadora de Citytv

Más exactamente del programa ‘Bravíssimo’, espacio que comparte con los presentadores Marcelo Cezán y Mónica Molano. Esta es una foto de la presentadora en el set de ese formato:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de S A N D R A M A Z U E R A® (@sandramazuera)

Ese espacio, al que entró en 2016, tiene un resumen del perfil de esta famosa, que incluye datos de dónde estudió; de que era indisciplinada, pero buena estudiante; de la tuna de la que hizo parte; de otros programas que ha presentado y más detalles.

Presentadora de Baloto participó en ‘Protagonistas’

La famosa, que viene de una familia “amorosa”, como ella misma lo ha descrito no solo para referirse a sus padres y sus dos hermanos, también hizo parte del ‘reality’ de Canal RCN.

La mujer participó en la edición de 2010, año en el que la ganadora fue María Angélica Salgado. Sandra fue la quinta eliminada.

Ese momento de su vida también aparece en dicho perfil que le hizo el programa que presenta, como se puede ver en el siguiente video, desde el minuto 1:08:

Sandra Mazuera, esposa de Pedro Palacio y novia de Lucas Arnau

La presentadora no solo ha sido conocida por su faceta laboral, que también incluye algunas participaciones en novelas, sino por su matrimonio con el actor y exprotagonista Pedro Palacio, que entre sus recientes actuaciones cuenta ‘Enfermeras’ y ‘La mamá del 10’, y con quien no tuvo hijos.

En 2017, ella dio unas declaraciones a TVyNovelas en las que daba a entender que la relación se había acabado por una infidelidad, pues su frase fue: “Lo encontré en la cama con esa mujer”. Esa otra persona fue la que le dio su primer hijo al actor, pero ya no están juntos.

En ‘Es un placer’, la famosa también se refirió al tema, pero ya no desde el lado del triángulo amoroso, sino que señaló: “Hoy día tengo la certeza que si Dios no está en la mitad de un matrimonio, no hay matrimonio. Y tal vez pienso que fue uno de mis errores. Yo me casé en Las Vegas, tuve matrimonio fiestero, siempre fue como la ilusión de hacerlo por la iglesia, pero nunca se hizo. No era una rutina ir a misa con mi pareja, leer la palabra del Señor; nos fijábamos en cosas más banales. Y por ahí no empieza un matrimonio; un matrimonio tiene que empezar como centro el Señor”, expresó en el programa (minuto 12:01).

Tiempo después se conoció que la celebridad colombiana inició un noviazgo con el cantante Lucas Arnau, pero luego se terminó aparentemente por la distancia. La ruptura habría sido en buenos términos, a juzgar por lo que dijo Sandra Mazuera en ‘La red’, en 2019, de que, pese al fin de la relación, adoraba al artista.

En la actualidad tiene un romance con Federico Rojas, como ha mostrado en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 140 mil seguidores. Estas son algunas fotografía que la presentadora ha compartido con ese amor:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de S A N D R A M A Z U E R A® (@sandramazuera)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de S A N D R A M A Z U E R A® (@sandramazuera)

Sandra Mazuera, en Baloto

La famosa no solo ha aparecido en el juego de azar en el sorteo del 20 enero del 2021, el año pasado también se le vio en varias de las emisiones en vivo y en directo, por ejemplo, la del 19 de diciembre del 2020.

Por eso, ha aparecido en Canal RCN, pues por ese medio es que se muestran los resultados.

“¿Se imaginan qué pasa por la cabeza de un presentador antes del ‘¡…3, 2, 1 al aire!’. Te desconectas una milésima de segundo y el [en] vivo peligra, el trabajo peligra y al otro día serás tendencia”, escribió Sandra Mazuera en el ‘post’ de unas fotos suyas presentando Baloto y que publicó en octubre del 2019, como se puede ver a continuación (para apreciarlas todas debe deslizar o dar clic en las flechas que salen sobre ellas).