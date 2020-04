View this post on Instagram

• El poder de la oración, es tiempo de practicarla ó conocerla! Gracias a los que comparten un buen libro por aquí, mensajes positivos; noticias de actualidad, reales, alentadoras, de entretenimiento aportante y justo; y sobre todo a los más solidarios que apoyan y comparten redes de ayuda para los más desfavorecidos. Todo lo que estamos pasando, justo en este momento muchas tareas y reflexiones tiene que dejar. Yo me desconectaré nuevamente unos días de este mundo virtual donde he podido seguir viendo más alimento para el ego que verdadera empatía. No soy nadie para juzgar, por supuesto que no, y cada quien ve cómo invierte o desperdicia su tiempo; pero he creído desde el inicio que este tiempo es más para crecimiento personal y espiritual que para permanecer en banalidades; pero seguir viendo tutoríales de moda, maquillaje, Tik Toks, memes que no aportan nada pues no me nutren el alma en estos días y hacen decantar gente que sigo y también alejarme de aquí un poco. Mi vecino de arriba fuma y fuma en la ventana que da a mi habitación y así lleve meses en decirle que me molesta, no cambia ni de ventana, el virus mata por los pulmones y si no le preocupan los de él, pues mucho menos le van a importar los míos; él vecino de abajo vive de fiesta dura,de remates 7am y de tres dias seguidos, es difícil descansar en la noche; veo y creo que no hemos entendido mucho de esta situación. Seguro a ellos no les ha tocado el corazón aún el Covid19, no le ha tocado este virus a ningún familiar ó amigo por fortuna!; pero lo siento como una falta de respeto, sobre todo para la cantidad de gente que hoy mucho sufre porque en mucho le ha afectado el virus, porque tienen algún familiar en una clínica o ya han tenido que enterrar a un ser amado, ó simplemente no están viviendo con las comodidades y bendiciones que nosotros. Aprovechemos lo que queda de esta Semana Santa para recogernos, meditar, orar, pensar desde el corazón, de ver lo que con la velocidad de la vida que llevábamos no podíamos ver; después de todo Dios eligió esta época para darse cuenta también cómo reaccionábamos. Reflexionemos y que se note un cambio profundo; en el pensar y sobre todo nuestro ACTUAR!✨