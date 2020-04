green

Mediante una grabación que compartió en sus historias de Instagram, la peruana dijo en tono jocoso: “Buenos días; así me levanto. No se asusten que esta soy yo”.

Laura no tenía maquillaje sobre su rostro y sus ojos no se robaban el típico protagonismo, por lo que reconoció que sus pestañas desaparecieron, y esto se habría dado por usar las tipo postizas.

“Me estoy echando una serie de cosas para que me vuelvan a crecer“, explicó de inmediato Bozzo, aunque no detalló que tipo de tratamientos está usando.

Además, en la grabación la icónica conductora de ‘Laura en América’ les recordó a sus seguidores que deben agradecer a Dios por un día más de vida, y más por las circunstancias que en este momento aquejan al mundo.

Aquí, la grabación que fue difundida por una cuenta de chismes: