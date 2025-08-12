Las exequias de Miguel Uribe Turbay congregaron a diversas figuras de la política nacional en el Capitolio, recinto en el que el senador será velado este martes y miércoles.

Uno de los momentos más virales en redes fue el de la llegada de Juan Manuel Santos, quien recibió una dura crítica de Álvaro Uribe por medio de su cuenta oficial de X.

(Vea también: Así fue la última visita de Miguel Uribe a Pulzo; se conmovió hablando de la violencia).

“En esta hora de dolor aumenta mi tormento ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos, que devolvió el poder a los criminales”, detalló Uribe en esa red social.

Casi 12 horas después, ya en la mañana de este martes, Santos respondió a Uribe con un mensaje que buscaba conciliar en medio del duro momento que atraviesa el país.

“Expresidente Uribe, lo invito a dejar atrás el odio. Hoy, más que nunca, el país necesita grandeza y ejemplo de ambos”, destacó Santos en esa plataforma.

Aunque parecía que la situación se calmaba, Uribe replicó nuevamente con un ácido mensaje en el que llamaba “hipócrita” a quien fuera su ministro de Defensa hace unos años.

