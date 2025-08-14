Con la muerte de Miguel Uribe el pasado 11 de agosto, el panorama para los capturados por el atentado cambió. Pasaron de ser acusados por tentativa de homicidio a ser juzgados por homicidio. Sin embargo, el autor material no tendrá que responder por este delito, según lo reveló El Tiempo.

El medio citado explicó que hay un motivo por el que al menor no se le leerá este cargo. Desde la Fiscalía aseguran que el proceso contra el joven es el más adelantado de todos y ya se le hizo la audiencia de acusación. Según el sistema que juzga a los menores de edad, no se puede cambiar el delito después de esta diligencia.

Cabe resaltar que ‘Tianz’ se declaró culpable de porte ilegal de armas y tentativa de homicidio agravado. “El joven alcanzó a aceptar cargos y la verdad, el nuevo delito no le hace ningún tipo de variación”, explicó Juan Felipe Criollo, penalista, a El Tiempo.

En cuanto a cuatro de los seis capturados, ellos sí tendrán que responder por el delito de homicidio agravado. La Fiscalía radicó la audiencia de acusación y le leyó el cargo a alias ‘El Costeño’, quien no había aceptado los primeros cargos el pasado 6 de julio.

A Cristian Camilo González Ardila, Katherine Andrea Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’, y William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’, se les sumó el cargo de concierto para delinquir agravado, y todos enfrentan acusaciones como utilización de menores para delinquir, ocultamiento de pruebas y porte ilegal de armas.

Según la investigación, Martínez habría participado en reuniones de planeación y transportado el arma usada por un menor de edad, mientras que González Ardila habría apoyado la huida del autor material. También se señaló que Carlos Eduardo Mora González, conductor del vehículo donde el sicario se cambió de ropa, será acusado próximamente de homicidio agravado.

¿Por qué Miguel Uribe estaba en El Golfito el día del atentado?

La mañana del atentado contra Miguel Uribe Turbay, el senador se encontraba reunido en el parque El Golfito con el edil Víctor Mosquera y Gustavo Niño, dos de sus aliados políticos más cercanos, para hablar de un proyecto social dirigido a jóvenes en riesgo. “Estábamos conversando cuando escuchamos los disparos”, relató Mosquera con la voz quebrada, recordando el momento en que vio caer a Uribe y comprendió la gravedad de la situación. Niño, por su parte, evocó la confusión y el caos que siguieron al ataque, en medio de gritos y carreras, mientras intentaban conseguir una ambulancia para trasladarlo de urgencia.

Niño también explicó por qué el encuentro se hizo en un parque y no en un espacio cerrado con mayor seguridad. Según dijo, Uribe quería que la reunión fuera cercana a la comunidad y que los ciudadanos pudieran verlo y sentirlo más próximo.

