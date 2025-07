El mejor jugador colombiano del momento es el extremo guajiro de 28 años de edad Luis Díaz, quien en la última temporada fue gran protagonista para que el Liverpool quedara campeón de la Premier League de Inglaterra.

Sin embargo, pese a ese gran nivel, mucho se habló de una posible salida del jugador de la Selección Colombia, pues ya hay interés de algunos equipos, pero las negociaciones no han avanzado de buena manera.

De hecho, hasta ahora se ha conocido el interés del Barcelona de España y el Al Nassr de Arabia Saudita (que ya no tiene en sus filas a Jhon Jáder Durán), pero en las últimas horas el que intentó fichar al colombiano fue el Bayern Múnich de Alemania.

Este martes primero de julio, el diario Bild reportó que el director deportivo del equipo bávaro, Max Eberl, contactó al jugador guajiro porque quería contratarlo, pues con la salida de Leroy Sané, el colombiano podía convertirse en una ficha interesante para Vincent Kompany.

Sin embargo, aunque esa opción parecía una gran oportunidad, Liverpool fue certero y le cerró la puerta al colombiano en el mercado, pues lo puso en su lista de no transferibles porque lo considera una ficha importante para conseguir los objetivos de la siguiente temporada.

Así lo confirmó el diario Sky Sports, que aseguró que la respuesta del Liverpool fue que “no está en venta”.

