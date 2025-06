Luis Díaz es el futbolista colombiano más importante del momento, pues viene de ser campeón de la Premier League con el Liverpool de Inglaterra y con la Selección Colombia fue el jugador más determinante en el empate contra Argentina por las Eliminatorias.

(Ver también: Luis Díaz, ‘crack’, se sacó a todos y dejó viendo un chispero al ‘Dibu’ Martínez)

Sin embargo, pese a ese buen momento, mucho se ha hablado acerca de su futuro, ya que algunos creen que debe salir ante los fichajes que ha hecho el cuadro inglés, mientras que otros aseguran que se debería quedar porque allí lo aprecian y es importante.

Es más, uno de los clubes más interesados ha sido el Barcelona, ya que el jugador es hincha del equipo y por eso se creía que podía llegar, pero todo cambió en los últimos días.

Pese a que se habló incluso de un precio, que era de 80 millones de dólares, ahora todo indica que Liverpool no quiere seguir en la negociación y por eso mantendrá a Luis Díaz por la siguiente temporada.

Así lo confirmó Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito, quien en medio de la cobertura del Mundial de Clubes dijo: “Me hablan de que el Liverpool le ha cerrado la puerta a Luis Díaz para que se vaya al ‘Barca’. Liverpool no quiere sentarse a negociar con el Fútbol Club Barcelona porque no está contento con otras negociaciones. Me hablan de la falta de pago, retraso en los pagos, pero desde Liverpool dicen que no se sientan a negociar”.

Así las cosas, todo indica que el colombiano no saldrá del Liverpool en este mercado de transferencias, por lo que luego de las vacaciones regresará a trabajar en Inglaterra para mantener su puesto en la titular del equipo de Arne Slot.

(Ver también: Luis Díaz se destapó sobre posible salida de Liverpool y contó deseo que tiene: “Feliz”)

Entre los fichajes que tendrá Liverpool esta temporada aparecen, por ejemplo, el alemán Florian Wirtz desde el Bayern Leverkusen, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong.

🚨🚨💣 EXCLUSIVE: Florian Wirtz to Liverpool, HERE WE GO!

Liverpool verbally agree deal in principle with Bayer Leverkusen for package reaching €150m add-ons included.

Player side already agreed two weeks ago with move now imminent.

Wirtz set for medical and contract signing. pic.twitter.com/0j6Bh9qAQ3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025