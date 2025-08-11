LaLiga ha iniciado la temporada 2025-2026 con una contundente campaña contra la piratería digital que acompaña el arranque de su competición el 15 de agosto. Bajo el lema “Tú tienes fútbol pirata. Ellos te tienen a ti”, la organización busca concienciar a los aficionados sobre los peligros de consumir partidos a través de sitios ilegales, advirtiendo que hacerlo no solo es un delito, sino que puede poner en riesgo la seguridad personal y financiera de los usuarios.

El mensaje de la liga española alerta que ver fútbol en páginas piratas puede exponer a los internautas a amenazas como el acceso no autorizado a la cámara y el micrófono, robo de datos bancarios, contraseñas y hasta suplantación de identidad. Según la propia campaña, “más del 50% de virus detectados en Internet provienen de servicios piratas” y acceder a estas plataformas podría “abrir tu vida a cualquiera”. La advertencia se refuerza con material audiovisual difundido en redes sociales y en el canal oficial de YouTube de LaLiga.

Ver televisión gratis: ¿qué pasa si miro fútbol en páginas pirata?

La estrategia cuenta con un sitio oficial, laliga.com/antipirateria, que detalla los riesgos y enseña a identificar transmisiones fraudulentas. Allí se explica cómo los ciberdelincuentes pueden instalar Remote Access Trojans (RATs) a través de falsos reproductores de vídeo o extensiones de navegador, accediendo así a la webcam o al micrófono del dispositivo. También se advierte sobre el phishing y el uso de keyloggers, que pueden capturar datos bancarios sin que el usuario lo note.

LaLiga subraya que el robo de contraseñas y credenciales es una de las prácticas más comunes en este tipo de entornos, y que su reutilización por parte de los usuarios agrava las consecuencias. Con esta campaña, el organismo busca no solo combatir la piratería, sino también proteger a los fanáticos de ser víctimas de delitos digitales, remarcando un mensaje claro: “Sabrán todo de ti. Todo”.

Consecuencias de ver televisión gratis en aplicaciones como Magis TV y más

No solo puede traerle problemas de seguridad, sino también líos legales. Al acceder a contenido protegido sin autorización, las personas se exponen a multas significativas por infringir leyes de propiedad intelectual, que en muchos países pueden alcanzar montos elevados si se demuestra un uso prolongado del servicio pirata. En casos de distribución a gran escala o con fines de lucro, las sanciones pueden incluso incluir penas de prisión, dependiendo de la legislación local.

