El inicio de semestre de Millonarios ha sido sobre todo preocupante, pues pese a que apenas lleva tres compromisos del campeonato, no ha podido sumar ni un punto ni anotar ni un solo gol y por eso se considera que hay crisis, pues el equipo no levanta su nivel y no se ve cómo se pueda cambiar la situación.

De hecho, el equipo ya cayó con La Equidad, Llaneros e Independiente Medellín, todos por la mínima diferencia, por lo que actualmente marcha último de la tabla de posiciones con cero unidades.

A esto se le suman otros factores, como el hecho de las lesiones, pues además de que el técnico no ha encontrado al equipo que mejor le puede funcionar, ahora tampoco contará con uno de sus contrataciones por varias semanas.

Qué le pasó a Cristian Cañozales, refuerzo de Millonarios

En las últimas horas y en medio de la preparación del compromiso contra el Deportivo Cali, Millonarios sacó un comunicado informando que el extremo Cristian Cañozales no estará disponible por una lesión sufrida en el entrenamiento del jueves 7 de agosto.

“Millonarios FC informa que, terminando el entrenamiento de este jueves, el jugador Cristian Cañozales sufrió fractura del del tercer y cuarto metacarpiano de la mano derecha”, escribió el conjunto ‘Embajador’.

Ahora, pese a que no informó el tiempo de recuperación, porque “su incapacidad se determinará según su evolución”, se estima que esté de tres a seis semanas fuera de las canchas, tiempo en el que Millonarios jugaría, al menos, seis partidos.

Cabe recordar que Cañozales, que llegó desde el Carabobo de Venezuela en este mercado de transferencias, apenas suma un encuentro con Millonarios y fue en la derrota 1-0 frente a Independiente Medellín, por lo que los hinchas ahora deben esperar más tiempo para ver su verdadero potencial.

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Más allá de estas cuestiones, el equipo se debe mantener enfocado en conseguir la primera victoria del campeonato, recordando que la situación con los hinchas no está cómoda y otra derrota pondría las cosas aún más tensas.

El siguiente encuentro será este viernes, 8 de agosto, a partir de las 7:30 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá contra el Deportivo Cali en una nueva edición del Clásico Añejo.

