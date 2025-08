Millonarios atraviesa un momento crítico en la Liga BetPlay 2025, sumido en una racha de resultados negativos que han encendido las alarmas entre los hinchas. La derrota 1-0 frente a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, este domingo, profundizó la crisis del equipo ‘Embajador’, que aún no conoce la victoria en el torneo.

(Vea también: Debut de Luis Díaz con Bayern Múnich ante Lyon (con video) causó revuelo general: “De ensueño”)

Con tres partidos disputados y tres derrotas, el equipo azul no solo es el único que no ha anotado goles en la competencia, sino que también carga con la presión de dos encuentros aplazados que lo tienen contra las cuerdas.

En este contexto, el técnico David González se encuentra en el ojo del huracán, enfrentando cuestionamientos sobre su continuidad al frente del club. La sequía goleadora, combinada con errores defensivos en momentos clave, ha dejado al conjunto albiazul en una posición incómoda, con un rendimiento muy por debajo de las expectativas.

Lee También

En la rueda de prensa posterior al partido contra el DIM, David González fue interrogado sobre su futuro en el banquillo, una pregunta que, aunque incómoda, no es nueva en su carrera.

El estratega, con un tono reflexivo, evitó profundizar en especulaciones, pero reconoció la presión inherente a su cargo.

“Es una pregunta con muchas respuestas. Alguna vez, cuando empecé mi carrera, me hicieron la misma pregunta y dije que los entrenadores tenemos que convivir con eso todos los días, en cada fecha tiene que sentir que su continuidad no está asegurada. En esta carrera nada está asegurado, pero uno debe trabajar todas las semanas para ganar. Acá vamos a hacer eso, pero sin presiones y no tenemos que pensar en eso”, indicó inicialmente.