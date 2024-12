Por: LA CHISMOSA

La propia Sofía Avendaño abrió la puerta de los detalles del noviazgo que habría tenido con uno de los jugadores de Atlético Nacional, siempre hablando en pasado porque días después se supo que todo terminó por cuenta de los comentarios y críticas en contra de la modelo y figura de la comunidad LGBTIQ+.

Sin embargo, previo a los partidos de la final de la Liga BetPlay II se supo que hubo un intento de contacto entre ellos.

Aunque no se ha confirmado cuál es el nombre o algún detalle del deportista, por las revelaciones que hizo Avendaño en sus historias de Instagram, podría creerse que se trataba del volante uruguayo Pablo Ceppelini.

Y es que aparte de unas fotos en las que se veía la camiseta, el número y el apellido del extranjero tapados por emoticones de color verde, también se filtró una foto de ellos en X y fue una de las que ella publicó en su perfil tapando la cara de su pareja.

Respuesta de Sofía Avendaño al jugador de nacional que la buscó antes de la final

En medio de los días definitivos que tuvo el equipo paisa, jugando las finales de Copa BetPlay contra América, y de Liga contra el Tolima, quien fue ‘Míster Colombia’ y ‘Míster Latinoamérica’ en su etapa como hombre tuvo un desahogo grande con sus seguidores por la siguiente pregunta que recibió en medio de una dinámica de preguntas y respuestas: “Has estado muy perdida, Sofy, ¿te pasa algo? ¿Estás bien?”.

Sofía ya había contado que todo había terminado con esa expareja, que ella misma aseguró que era integrante del plantel de Atlético Nacional, pero refrescó la memoria de los que no sabían y volvió a hablar de presuntos engaños:

“Estoy sanando, tomando mi tiempo en casa, en familia y amigas. Superando tanto revuelo, burlas, críticas que sí me afectaron y, aparte, un rompimiento. El desengaño me ha hecho estar ausente, pero estoy muy bien, tranquila, sanando”

Después apareció una nueva pregunta sobre si la seguía contactando “el futbolista”, la modelo de Medellín no ocultó las cosas, según las pruebas que también recibió. También volvió a contar que todo ocurrió porque a esa persona le “faltan pantalones” para afrontar la situación de aceptar la relación en público:

“Sí, pero cuando le faltan (pantalones) y permiten que te vulneren. Aparte (es) infiel y te lo niegue, y tú con las pruebas. Ya no hay nada y lo mejor es bloquear, olvidar y seguir tu vida. Yo, como novia, me considero que soy la más buena: no molesto, no presiono, los dejo ser. Si me fallan, no doy segundas oportunidades”

En la imagen de fondo de esta publicación de Avendaño se veían fragmentos de conversaciones en las que el jugador le habría escrito: “Pasamos a la final”, pero después de pedirle que contestara una llamada vía WhatsApp y de haber conversado un rato, aparece la notificación: “Bloqueaste a este contacto”.

Por el desgaste del tema y debido a muchas preguntas parecidas, Sofía Avendaño advirtió a sus seguidores que no quería volver a hablar del tema en sus redes y así lo anunció en una nueva historia:

“No responderé más sobre este tema porque todas las preguntas son sobre esto y no contestaré más. Pregúntenme por otras cosas”

Pero como la sed del chisme no se aguanta, siguieron llegando más interrogantes al perfil de Sofía Avendaño sobre su relación con Nacional, tal como el siguiente: “Ya que terminaste con el jugador, ¿ya no apoyas al Nacional en la final, Sofi?”.

La modelo fue sincera y recordó que, así como cuando todos los jugadores del equipo ‘verdolaga’ le habían enviado un mensaje a su hermano, realmente la relación con el fútbol es por ese familiar que pasa por una enfermedad delicada:

“Mi hermano siempre ha sido hincha del verde. A mí el fútbol no me gusta, pero por mi hermanito, toda la vida ha sido hincha del verde, independientemente de que ya terminé, no tienen nada que ver con el equipo. Así que la mejor de la suerte para Nacional”, aseguró.

Pero también se notaban las ganas que tenía Sofía de contar más detalles de su intimidad, porque alguno de sus seguidores le preguntó sobre cómo podía llamar su atención y así muchos de ellos se enteraron de que ella había tenido relación con muchos famosos, no solo con el futbolista en cuestión, pero no le ha ido muy bien en esas experiencias:

“La verdad, me ha ido tan mal, que ya ni ganas de salir con alguien. Ya intenté con agropecuarios de dudosa reputación (emoticón de risas), cantantes, futbolistas y hasta con pelados de ‘stream’, TikTok, humildes a los que solo les alcanza para darme un llavero, y tampoco sirvió. Creo que la niña Sofía se queda solterona, mejor. Creo que me toca ser mala novia porque, lo peor es que todos me dicen que fui la mejor mujer que tuvieron”, agregó.

Pero terminó tirando una indirecta, más que directa, en la parte de abajo de la imagen: “Uno con (emoticón de pantalones), que no copie del qué dirán. Quizás así”, mensaje que refleja que las cosas no terminaron bien y hay dolor por lo que habría pasado con ese supuesto jugador de Atlético Nacional que la siguió buscando.

Habrá que esperar si se acuerda de ella en caso de ser campeones contra Tolima y si esta historia tiene una nueva oportunidad.

