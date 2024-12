Por: LA CHISMOSA

A mediados de noviembre pasado empezaron a manejarse versiones de que un jugador de Atlético Nacional estaba en medio de una relación sentimental con la modelo trans Sofía Avendaño. Y aunque en su actual trabajo es famosa y reconocida, antes de su operación y de asumir su identidad como mujer, había sido ‘Míster Colombia’ y ‘Míster Latinoamérica’ bajo el nombre de su nombre de pila: Juan Esteban Avendaño.

Y al mismo tiempo, en redes sociales hubo todo tipo de comentarios en los que señalaban que el volante uruguayo Pablo Ceppelini tenía muchas novias y parejas en la ciudad de Medellín. Pero fue por las filtraciones de Sofía, con fotos en las que tapaba el rostro de su compañero, el nombre y el número de la camiseta, que llegó la relación entre ellos dos.

Además, ella publicó en su perfil de Instagram una serie de conversaciones y mensajes en las que daba a entender que le estaban llegando mensajes de las supuestas infidelidades de su pareja, pero todos los indicios apuntaban a esta supuesta relación.

¿Qué pasó con la relación de Sofía Avendaño y el supuesto jugador de Atlético Nacional?

Pues pasadas unas semanas, Sofía Avendaño volvió a publicar en su perfil de Instagram historias, videos y mensajes referentes al tema, pero mantuvo la forma de ocultar la identidad del supuesto futbolista con un emoticón de corazón verde. Y después de responder a las críticas y cuestionamientos en medios y redes, expresó que estaba hablando de su ‘exrelación’, por eso llegó una pregunta de un seguidor sobre el caso: “¿Cómo así que tu ex relación, o sea que por culpa de esos sapos terminaron?”.

Con mucha sinceridad, manteniendo la incógnita del nombre, Sofía Avendaño empezó a publicar una serie de historias:

“Sí (terminaron). Demasiado ‘hate’ (odio), mucho irrespeto público que lo han hecho hacer actos desesperados por evitar más especulaciones que no son negociables para mí y que no tolero. Yo no tengo por qué ser motivo de vergüenza por un tema mediático que, por mi salud mental, no estoy dispuesta a seguir siendo señalada cuando he sido la única que no he salido a decir nada y he llorado en silencio”

Este mensaje finalizaba con una afirmación de ser un punto final: “Me quedo con lo bonito vivido. Mi paz mental, primero”. Además, Avendaño compartió pantallazos de conversaciones privadas de WhatsApp en las que intercambiaban mensajes entre ella y el presunto futbolista ‘verdolaga’ y ella le habría enviado lo siguiente:

“Por favor, que yo también soy figura pública y no voy a permitir que me irrespetes, hables feo de mí con nadie. Porque yo te he respetado y no he salido a aclarar nada y me toca quedarme callada a todos los insultos de todas tus exmujeres”

Según la respuesta que recibió la modelo, su interlocutor negaba haber hablado de ella: “Yo jamás dije nada tuyo, de verdad, te digo”.

Pero después llegó una historia y un posteo mucho más dicientes, en los que Sofía Avendaño estaba cantando y bailando la canción ‘MAMIII’ de Becky G y Karol G, en la que además se leía un mensaje en la esquina superior:

“Te faltaron (emoticón de pantalones). Cuando vi lo que publicó (corazón verde) por la presión mediática para liberarse de la polémica y dejarme sola en esto”.

Y aunque borró el posteo, quedó en el archivo un mensaje extraño que no tenía un destinatario claro sobre la confidencialidad y advirtió un asunto de abogados: “Agradece que soy buena persona y no quiero que me vulneren más a mí por exponer la verdad… Recuerda el acuerdo de confidencialidad entre nuestros abogados. Pilas PS que no te conviene”.

La publicación que sí se mantuvo en redes sociales fue la que puso después la paisa en la que se refería a su reacción cuando se enteró de los supuestos engaños y traiciones, además de advertencias de que iban a filtrar asuntos privados de su vida. En ese texto volvía a mencionar la falta de pantalones de la persona a la que dirigía sus palabras:

“Yo, un hotel de Bogotá, inolvidable noche (emoticón de corazón curado). Me enteraba de que me engañaban y, aparte, me tocaría enfrentar ser señalada públicamente porque una de sus ex filtraría mi vida personal con (corazón verde). Dolidas, quizás, por querer vulnerarlo a él, terminé vulnerada yo. Luego el no tener (emoticón de pantalones) para afrontarlo. Me tocó sola, en silencio, aguantar. Pero soy Sofía y esta no va a poder derrumbarme”

Hay muchas preguntas sobre las publicaciones de Sofía Avendaño y la relación de sus mensajes con ese supuesto jugador de Atlético Nacional con el que estaba relacionada, pero parece que todo quedó en el pasado y terminó muy mal.

