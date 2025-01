‘Epa Colombia’ compartió un video en el que expresó su inconformidad por la forma en que los agentes del CTI llevaron a cabo su captura en una de sus peluquerías en Bogotá, el pasado lunes 27 de enero.

La detención de Daneidy Barrera Rojas fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la sentencia emitida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá en agosto de 2021. Esta decisión la condena a cinco años y dos meses de prisión debido a los daños que causó en una estación de TransMilenio durante las protestas sociales de 2019.

Marcela Reyes se pronucia sobre la captura de ‘Epa Colombia’

La DJ e ‘influenciadora’ contó a Pulzo, que aunque no es amiga de ‘Epa Colombia’, sí se compadece de la situación.

“Me parece súper exagerado, la manera cómo la llevan, obviamente hay un error de por medio, la idea es que no replicamos eso, pero si me parece muy exagerado, porque siento que se podría remunerar”, dijo Reyes.

Luego, contó: “Podría pagar un dinero, pero no de esa manera. Yo creo que lo están tomando más como ejemplo. Esta noticia es para mostrar más fuerza que esto puede hacer la ley”.

“Me parece una situación muy exagerada. No soy amiga de ella, pero como mujer y, sobre todo, como madre, me conmueve lo que está pasando. Ahora veo el video y no puedo sacarlo de mi mente; tiene un bebé. Ella es polémica, como muchas ‘influenciadoras’, pero imagina cómo deben estar su mamá o su papá en este momento”, dijo Reyes.

Aunque limaron sus asperesas hace un tiempo, la DJ se compadece de la empresaria de queratinas, situación que está pasando en este momento y no se lo desea a nadie.

