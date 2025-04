La noche del 25 de abril estuvo marcada por el reencuentro en el ‘reality’ de RCN. Altafulla y Karina se volvieron a vera la cara luego de que él regresara a la casa por decisión del público y la fogosa tensión que se vivió en su primera noche de pareja se volvió a repetir.

El cantante barranquillero parecía haber entrado de nuevo a la casa sin intención de seguir tan enfocado en su relación, pero un par de horas junto a la modelo antioqueña le bastó para olvidarse de sus planes.

Todo inició en el momento de ir a dormir. Karina se fue a su cama solo con una bata y antes de meterse debajo de las cobijas se la quitó. Esto contrasta mucho con otras noches en las que sí ha dormido con pijama o, por lo menos, una bata.

(Vea también: Mamá de Emiro, de ‘La casa de los famosos’, ya no aguanta más amenazas y lloró en vivo)

Al rato, Altafulla pasó a darle las buenas noches, pero al ver que ella estaba ‘como Dios la trajo al mundo’, decidió meterse bajo las cobijas. Ahí empezó lo que fue una noche de muchos besos, caricias, palabras necias, revelaciones y cosas que las cámaras no muestran, pero sí se escucharon bajo las sábanas. “Dios mio, Karina”, le decía él.

De hecho, en un momento de la noche, Altafulla se quitó el pantalón. El movimiento de las sábanas era evidente a pesar de la oscuridad, pero lo que más los delataba era el sonido de sus labios y lengua besándose apasionadamente una y otra vez.

A ellos no les importó que estuvieran acompañados. Emiro, que antes había advertido que no les iba a permitir que le interrumpieran el sueño, estaba molesto, pero no se levantó de la cama. Se movía de lado a lado, pero no se dormía. Algo similar pasaba con Lady, que estaba a pocos metros de la acción, pero tampoco se movía ni decía nada.

Altafulla y Karina pasaron más de una hora bajo las sábanas, pero las cámaras nunca mostraron que haya pasado algo más que besos y caricias. Sin embargo, las especulaciones de los televidentes están prendidas. ¿Hubo algo más? Esa es la pregunta que seguramente ni ellos mismos van a responder.

Lo cierto es que la noche culminó con Altafulla en la ducha. Luego de los apasionados besos, el cantante barranquillero se fue a bañar y casi a las 2 de la mañana se puso el pantalon de la pijama de Karina. ¿O sea que ella no usó nada más para dormir?

Lee También

Los videos de Karina y Altafulla circulan rápidamente por la web. Allí se ve el momento en el que ella entró a la cama, se escuchan los besos que se dieron y algunos aseguran que hasta algo más. Estos han sido los más compartidos en X, por ejemplo:

Karina vio q Alta se quedó en el baño con Toxi, entonces fue a quitarse la pijama,se desnudo y se puso solo la bata,fue al baño a torearlo,lo miraba disimuladamente, el no le paró bolas,se fue a la cama y se qdó empelota X SI ACASO🤭 #LaCasaDeLosFamososCol #lacasadelosfamososcol2 pic.twitter.com/bQgqaX0w04 — Michelle M. Duque (@michelinaduque) April 26, 2025

Momento en el que Altafulla se da cuenta que Karina está desnuda jajajajaj

Ella diciendo que tenía calor y lo hizo de aposta jajaja hay Karina #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/16LvFznpRs — Nayeli (@NayeliGavidez) April 26, 2025

Bueno y este es el contenido que quería toda la costa crucificaron a Emiro ,la familia de Emiro pasó cosas fuertes y graves solo para ver este contenido de me respetas soy mujer, mamá y que no le gusta dañar su imagen la COHERENCIA .#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/pVzoSOUjN3 — mimi0528 (@KimA0528al) April 26, 2025

La Toxi entrando en silencio por la qleada de Karina y Altafulla 👍 mami hoy duerme con dolor tmbn#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/2DVx60Xvvv — BbeTrix (@Bbtrix23) April 26, 2025

Tenía mucho calor perdón 🤣

Karina ese cuarto es el más frio de todos#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/pLiuwDYaP0 — BbeTrix (@Bbtrix23) April 26, 2025

Esta no es la primera vez que ellos protagonizan una escena de este calibre. Días atrás, también pasaron la noche juntos y se dieron muchos besos. De hecho, aunque Karina aseguró que no pasa nada más que besos y caricias, sí dijo qué le tocó durante la noche y lo que sintió.

* Pulzo.com se escribe con Z