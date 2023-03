Claudia fue una de las tantas personas que se manifestó después del movimiento telúrico que despertó a Colombia este viernes, con epicentro en Los Santos, Santander, pero que por fortuna no causó daños o víctimas.

De hecho, muchos dijeron estar bien después del susto, aunque a más de uno le tocó evacuar y salir en pijama a la calle, como medida preventiva.

(Vea también: Videos del durísimo temblor que les robó el sueño a millones en Bogotá y otras ciudades)

No obstante, la presentadora huilense fue más allá y dando fe de su activismo en pro de la protección de la naturaleza lanzó una singular reflexión enfocada en esa temática: la preservación del planeta.

Y aunque su publicación tenía un llamado importante para la celebridad, no todos lo tomaron en serio y, al ver que no hubo hechos que lamentar por el sismo de hoy (que detectó Google segundos antes), algunos usuarios de Twitter hasta hicieron chistes.

Acá, la publicación de la esposa de Simón Brand y algunas de las reacciones que hubo entre quienes no tomaron su comentario a favor del planeta en serio; las respuestas incluyeron imágenes de Diomedes Díaz, Mafe Walker, los Simpson y la congresista Clara López, entre otros.

Algunos más le manifestaron a la estrella de la presentación que, pese a ser sus seguidores, en esta ocasión no estaban con ella, pues hay situaciones naturales que no se pueden predecir.

“Querida Claudia, desde el punto de vista climático es válido. Pero estos movimientos son completamente normales en el planeta y más en donde estamos ubicados”, fue uno de los comentarios.

Ehh no Claudia, eres la más top 😍, pero en esta sí no te acompaño. No se puede desinformar a la gente relacionando forzada me cosas que no tienen relación, solo por activismo. (Algo así como el tema del fracking, mucho influencer y poco experto técnico hablando)

Responsabilidad

— Giancarlo Arias (@GiancoArias) March 10, 2023