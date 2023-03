El epicentro del temblor de este viernes fue en La Mesa de los Santos (Santander), pero se sintió en Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Antioquia, Tolima y Quindío, y en los departamentos de la costa Atlántica.

(Le interesa: Temblor en Colombia despertó a más de uno; se sintió hasta en Venezuela)

La magnitud del evento sísmico, según el Servicio Geológico Nacional, fue de 5,9 grados en la escala de Richter. La profundidad fue de 151 kilómetros.

El sacudón fue tal que incluso en la zona de frontera con Venezuela lo sintieron los habitantes de Norte de Santander. Pero también en el venezolano estado Táchira. Reportes de radio indican que se sintió hasta en Panamá.

En todos los lugares sacudidos por el temblor, las imágenes fueron comunes: personas saliendo de sus viviendas en pijama, para ponerse a salvo en las calles. Algunas estructuras crujieron, lo que hizo aún más sobrecogedor el momento, que duró unos 20 segundos.

Por lo menos en Bogotá, fue evidente que los capitalinos aplicaron con disciplina lo aprendido en los diferentes simulacros que se han llevado a cabo. De los edificios salieron en orden y se reunieron en los puntos de encuentro establecidos.

Lee También

Quienes no alcanzaron a salir de las edificaciones sintieron como eterno el movimiento, y rogaron para que la tierra dejara de sacudirse. La reacción de muchos fue de estupor, casi de parálisis, cuando no de pánico. Otra de las reacciones frecuentes es mirar al techo, tal vez esperando que no se caiga. Muchos se declararon simplemente en ‘shock’.

Otros aseguraron con plena convicción que sus mascotas sintieron antes el temblor y se mostraron inquietas. Unos más coinciden en que antes de que se moviera todo se escuchó claramente el tremor.

Lo que sí funcionó como un relojito fue la alerta de temblor de los teléfonos celulares Android. Quienes los tienen supieron unos segundos antes que se les iba a mover el piso.

Quizás una de las regiones del país en donde no se sintió con tanta fuerza fue en el Valle del Cauca, en donde los bomberos no reportaron ninguna novedad. Un contraste del lugar del epicentro lo evidenció un habitante de la Mesa de los Santos que dijo que no lo había sentido tan fuerte. Deben estar acostumbrados.

Hasta pocos minutos después del sismo, las autoridades no habían reportado novedades. Bomberos y cuerpos de socorro se desplegaron de inmediato para atender posibles emergencias.

Los colombianos, aún nerviosos por el temblor, recordaron que hace ocho años, en 2015, un fuerte movimiento telúrico también se originó en la Mesa de los Santos, un sitio ya habitual en las informaciones de este tipo.

También se evocó, claro está, la devastadora y reciente tragedia en Turquía y Siria, en donde un terremoto dejó más de 50.000 muertos.