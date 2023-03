En la mañana de este viernes, millones colombianos quedaron despiertos con el duro temblor que se registró hacia las 4:18 y cuyo epicentro fue en La Mesa de los Santos (Santander).

La magnitud del mismo fue de 5,9 grados en la escala de Richter y tuvo una profundidad de 151 kilómetros, de acuerdo con lo informado por el Servicio Geológico Nacional.

El movimiento telúrico también se sintió en otras zonas del país como Santander, Risaralda, Antioquia, Tolima, Caldas, Cundinamarca, entre otras, y varios ciudadanos reportaron la emergencia en redes sociales.

Dentro de las publicaciones que hicieron diferentes internautas se destacó una relacionada con una alerta de Google, la cual les anticipó a varias personas lo que estaba por ocurrir.

Se trata del sistema de alertas de terremotos de Android, con el cual el gigante tecnológico pretende informarles a sus usuarios lo que está por suceder en un futuro cercano respecto a temblores.

Según lo compartido por un usuario de Twitter, a su dispositivo llegó una notificación de Google con el título “Mantente alerta”. Justo debajo de dicha descripción aparecen una serie de recomendaciones para los siguientes minutos.

“Ponte zapatos: Antes de ir a cualquier lado, aunque sea al cuarto de al lado; Revisa la conexión de gas: Si huele a gas, cierra la llave de paso del edificio. Si no puedes, evacúa el lugar; Aléjate de los edificios dañados: Verifica si hay grietas o daños. Evacúa si crees que puede derrumbarse”, son las sugerencias que se leen en la notificación.

Así apareció el mensaje en varios celulares:

Posterior a esto, aparece un registro del sismo, en el cual se indica que se produjo a las 4:18 de la mañana, fue de 5,8 de magnitud y tuvo una profundidad de 155 kilómetros, efectivamente como lo reportaron las autoridades.

Lee También

Lo que llama la atención es que esa alerta de Google solo les habría llegado a las personas que utilizan dispositivos Android, ya que en iOS el sistema funcionaría totalmente diferente.

Acá, algunos reportes en Twitter de lo ocurrido:

Esa alerta de Google es tremenda. Me avisó del temblor y me dió unos segundos para estar atento. Pero no quiero volver a escucharla

— Diego M. Pineda (@Tuitere_sinjeta) March 10, 2023