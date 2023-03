(Vea también: Día de la Mujer en Colombia: tarjetas para compartir vía WhatsApp)

More is more 🤳 On WhatsApp, there are multiple layers working to protect you, like default end-to-end encryption on all chats and calls, disappearing messages, and screenshot blocking for view once, so you’re always in control of your chats.

— WhatsApp (@WhatsApp) March 8, 2023