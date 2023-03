Actualmente una nueva actualización ya se encuentra disponible en la versión Beta de la plataforma para dispositivos con un sistema operativo Android por ahora, el cual consiste en bloquear automáticamente las llamadas provenientes de números no registrados en el teléfono.

Las llamadas de números desconocidos son molestas y generan desconfianza, por eso WhatsApp está desarrollando una aplicación para bloquear este tipo de llamadas.

Sin embargo, cabe aclarar que los números bloqueados seguirán apareciendo en el registro de llamadas, razón por la cual los usuarios deberán ingresar a esta sección de la aplicación para averiguar si algún número desconocido intentó llamarlo desesperadamente.

Hasta el momento, no se sabe cuál será la ruta de acceso a esta nueva opción de Whatsapp. No obstante, ya es costumbre en las herramientas de la aplicación desarrollada por Meta es que esté incluida dentro de las configuraciones.

No se trata de un bloqueo como tal de la llamada, pero al menos el móvil no te vibrará o no te sonará si recibes una llamada de un número que no conoces. Aunque no se adelantó mucho del tema, si podemos considerar que es una buena noticia para desviar llamadas de números que desconocemos.

Lo que sí que puedes hacer una vez recibas la llamada de un número que no conoces es entrar en los ajustes y bloquear el número directamente. De esta manera no volverá a molestarte.

Cómo crear un grupo de WhatsApp limitado

Si quieres crear un grupo de WhatsApp donde solo sea limitado y además puedas elegir quién escribe en el grupo, puedes seguir los siguientes pasos:

Abre el grupo de WhatsApp. Si eres administrador podrás designar a algunos de los integrantes del grupo para que respondan los mensajes.

Pulsa en el chat en los tres puntos verticales y selecciona la opción de ‘Info del grupo’

Busca la opción “ajustes del grupo” sobre la cual debes pulsar y buscar la opción ‘Enviar mensajes’ y allí puedes cambiar quien puede responder. Luego aparecerá la opción de ‘Todos los participantes’, ‘Solo los administradores’.

