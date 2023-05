Fabiola Posada, más conocida como ‘La Gorda’ Fabiola, es una de las humoristas más queridas de Colombia. Lleva más de 35 años haciendo parte del elenco de ‘Sábados Felices’ de Caracol Televisión, ganándose el cariño de miles de televidentes.

Recientemente, la también actriz anunció a través de sus redes sociales que se sometería a un nuevo procedimiento estético para mejorar su apariencia física, ya que como ha bajado tanto de peso, hay piel que le “sobra” y quería eliminarla de su rostro y cuello.

‘La Gorda’ Fabiola se hizo un ‘lifting’, ‘peeling facial’, una reconstrucción de cuello y hace unas semanas mostró los primeros resultados de esos procedimientos. Sin embargo, pasado casi un mes de las intervenciones, publicó un video con imágenes del antes y después y sorprendió a sus seguidores.

La comediante de 60 años detalló que tras los primeros 26 días de su cirugía está fascinada con los resultados, ya que su rostro tuvo un cambio muy notorio, tal como ella lo esperaba.

“Cada vez que yo veo esto es increíble. Es imposible no comparar y sentirse demasiado bien”, dijo visiblemente emocionada la humorista colombiana.

“Día 26: aún sigo a la espera de seguir desinflamando hacia mis pómulos e incluso la papada, pero acepto que cada día que pasa y me miro al espejo me veo y me siento #divina”, expresó en la publicación.