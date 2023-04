Johanna Fadul se ha dado a conocer en el mundo de la televisión colombiana por sus múltiples personajes en importantes producciones como ‘Padres e hijos’, ‘El sol sale para todos’, ‘Operación Pacífico’ y ‘Sin senos sí hay paraíso’. Esta última serie la catapultó a la fama.

En mayo del año pasado, junto con su esposo ‘Juanse’ Quintero, se mudó a México para enfrentar no solo nuevos retos personales sino también profesionales. La también modelo quiso abrirse un nuevo camino como actriz en el país azteca con el fin de seguir cumpliendo sus sueños. “Estoy feliz, conociendo, aceptando y disfrutando. México es un país que recibe al extranjero demasiado lindo, son como muy generosos en general. Yo estoy enamorada de México y su gente”, dijo a través de sus redes sociales.

Johanna Fadul fue criticada por su cuerpo

La esposa del también actor ‘Juanse’ Quintero es muy activa en sus redes sociales. En Instagram tiene 6,5 millones de seguidores con los que interactúa diariamente. Allí, suele publicar, entre otras cosas, fotos y videos presumiendo su escultural cuerpo.

Hace unos días, Fadul publicó unas imágenes luciendo un diminuto traje de baño de color fucsia. Aunque recibió muchos halagos, varios usuarios la criticaron por su delgadez. “Te ves bella pero no saludablemente delgada”, “en la novela estabas tan linda como Daniela. No es que no lo estés, solo que no te ves saludable”, “te veías mejor cuando estabas trabajando como la hija de la diabla salías en panty y me gustabas mucho ahora la verdad no luces bien”, “te ves muy muy flaca, no te ves bonita”, “demasiado flaca”, “estás en los huesos”, “nada que ver”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación que ya cuenta con más de 49 mil likes.

Luego de recibir tantas críticas, la actriz de 37 años no se quedó callada y a través de un video que publicó en sus historias de Instagram, aseguró sentirse muy feliz y cómoda con su cuerpo. “Yo no le doy importancia porque si lo muestro es porque me gusta estar así. Es más, a veces siento que quiero estar más rayada, más seca, más flaca, entonces yo me siento feliz, regia, siento que todos los días debo mejorar un poquito más”.

Así como recibió críticas, también hubo algunos de sus seguidores que apoyaron su opinión y la defendieron. “Tienes un cuerpazo, te ves hermosa”, “ella siempre sale hermosa en sus fotos”, “si esa es tu felicidad, bien por ti”, “creo que nadie está en el derecho de opinar sobre el cuerpo de otra persona, sin antes haberse auto evaluado el mismo, cada uno se siente feliz como se ve, eres hermosa Johanna”, “ella se ve hermosa… no hacen falta muchos kilitos de más para ser aceptada por todos”.